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坪林一日散策「白鷺鷥公寓」超仙　茶博館旁逛市集、野餐還有SUP

▲坪林,坪林親水公園,鷺鷥,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北市坪林位在翡翠水庫上游的水源保護區，乾淨水質孕育出優質茶葉。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市坪林位在翡翠水庫上游的水源保護區，乾淨水質孕育出優質茶葉，以包種茶最知名，又被稱為百萬冠軍茶的故鄉。坪林茶業博物館旁本周末和下周末有市集，以及闖關遊戲、水岸野餐、SUP立槳體驗。

▲坪林茶業博物館旁廣場辦有展售市集,「白鷺鷥公寓」,新北好茶展售市集。（圖／新北市政府農業局提供）

▲坪林茶業博物館旁廣場有展售市集，提供茶油麵線試吃、冷泡茶試飲。（圖／新北市政府農業局提供）

6月適逢春季包種茶上市，6月15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場有展售市集，現場可品飲各式新北特色茶，還能品嚐多種茶風味文創點心，打卡即贈茶葉蛋或茶粿，也設有茶油麵線試吃、冷泡茶試飲。單日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元可獲試管泡茶器。

▲坪林茶業博物館旁廣場辦有展售市集,「白鷺鷥公寓」,新北好茶展售市集。（圖／新北市政府農業局提供）

▲坪林茶業博物館旁廣場辦有展售市集。（圖／新北市政府農業局提供）

同時，展售會舉辦茶香手作體驗，分別有茶皂、茶羊羹及絹印體驗，總計380個名額供網路報名，費用僅250元起，線上報名就送面額100元的好茶券，可折抵現場攤位之消費。現場還有闖關遊戲、水岸野餐、SUP立槳體驗等多元活動。

▲坪林茶業博物館旁廣場辦有展售市集,「白鷺鷥公寓」,新北好茶展售市集。（圖／新北市政府農業局提供）

▲水岸「白鷺鷥公寓」導覽，線上報名雖已額滿，現場每梯次開放10人報名。（圖／新北市政府農業局提供）

碧水如茵的坪林親水公園，一旁接近藍色坪林拱橋旁的樹林，每年4到7月，有數百隻鷺鷥群來此繁殖，小白鷺、黃頭鷺、夜鷺是主要品種，形成「白鷺鷥公寓」奇景。對此，茶鄉一日走讀除了巡禮坪林生態茶園之外，也有水岸「白鷺鷥公寓」導覽，線上報名雖已額滿，現場每梯次開放10人報名，還可免費領取茶郊媽祖平安包種茶福袋。

▲坪林,坪林親水公園,鷺鷥,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲坪林親水公園數百隻鷺鷥群聚，形成「白鷺鷥公寓」奇景。（圖／記者彭懷玉攝）

想進一步體會坪林風光，6至12月每月皆有茶鄉深度小旅行，生態步道及茶園導覽最低790元起，品茗及製茶課最低390元起，6至7月場次已開放網路報名，8至12月場次會在活動前1個月的每月1日開放報名，讓民眾走訪茶鄉不再只是走馬看花。

關鍵字： 新北市旅遊 坪林旅遊 坪林茶業博物館 白鷺鷥公寓

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