彰化「成美文化園」被桃紅花海包圍　12歲以下免費入園

▲彰化「成美文化園」迎來百日紅花季，6月28日起，12歲以下孩童可享免費入園。（圖／成美文化園提供）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最美古厝園林被桃紅花海包圍！彰化「成美文化園」迎來百日紅花季，園方表示，數百棵又名百日紅的紫薇花，每年6至9月達到盛況。6月28日起，12歲以下孩童可享免費入園，假日還有街頭表演秀、夏日水戰與DIY體驗課。

▲「成美文化園」共有三種顏色的百日紅綻放。（圖／成美文化園提供）



被譽為台版兼六園的「成美文化園」，此刻正值百日紅綻放，桃紅色花海沿著步道與庭園種植，花朵如瀑布般傾瀉而下，與禪風造景相互映襯，構成夏日最浪漫的風景。

▲和園上的情人橋是打卡亮點，景致媲美日本兼六園。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



適逢花季，加上歡慶暑假來臨，6月28日起至8月3日前，園區推出12歲以下兒童免門票優惠，每周末加碼多項夏日親子活動。囊括「泡泡英雄任務卡」、「水槍救火站」、「魔幻泡泡樂」、「清涼水球趣」及「地書筆創作」、「松葉彩虹泡泡畫DIY」等親子活動。此外，還有街頭藝人魔術秀、音樂表演，為花季增添更多歡笑聲。

▲百日紅花季期間，每周末加碼多項夏日親子活動。（圖／成美文化園提供）

不只兒童優惠，6月21日「老車紳士節」將老屋、老車及老樹等元素集結在一起，屆時三大國寶級古董車將首度同台。另外，即日起至6月30日，畢業生穿上學士服入園，可享全票買一送一（300元）好康，讓旅客在大自然的洗滌中，度過難忘的夏日時光。

此外，每年5、6月也是欣賞阿勃勒絕佳時機。位於彰化東螺溪左岸五分車鐵路橋至代馬橋段，1.5公里長的河濱道路，有近300棵阿勃勒盛開，是彰化賞花祕境之一。而在三鐵跑水自行車道，到了初夏花季時，整條廊道彷彿降下黃金雨，隨風飄下的花瓣鋪蓋成黃金地毯，景色浪漫不已。