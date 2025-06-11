3飯店「618住房專案」一次看　凱撒3千有找、六福贈萬豪2千點數

▲台北凱撒大飯店就在台北車站對面。（圖／台北凱撒大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

不只電商，飯店也搶攻「618年中慶」商機！位於台北車站核心地段的台北凱撒大飯店，明（12日）至6月18日，官網預訂每晚只要2,618元起。台北六福萬怡酒店贈萬豪旅享家點數2,000點；淡水蘊泉庄平日入住限量升等至30坪水舍大套房。

▲台北凱撒大飯店精緻客房每晚2,618元起。（圖／台北凱撒大飯店提供）



台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店推出7日快閃住房專案，凡持國人身分證件，於官網預訂精緻客房每晚2,618元起，悠遊或綺幻客房每晚3,618元起，精緻四人房每晚4,618元起，優惠適用入住期間自6月15日至8月8日之平日。專案亦可搭配高鐵聯票優惠使用，但不得與其他優惠併用。

台北凱撒大飯店位於台北車站正對面，連結台鐵、高鐵、捷運、公車、長途客運五鐵共構，館內設施包括健身中心、SPA館、屋頂花園、王朝中餐廳、CHECKERS自助餐廳、Drink Bar及凱撒美食精品館等，方便旅客探索台北市。

▲台北六福萬怡酒店豪華客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）



台北六福萬怡酒店

坐落南港車站、到站即達的台北六福萬怡酒店，也緊跟618購物節商機，即日起至6月30日凡預訂「Summer point夏日熱點」住房專案，5,399元起即可入住豪華客房乙晚，再贈萬豪旅享家點數2,000點。

▲淡水蘊泉庄30坪水舍大套房。（圖／淡水蘊泉庄提供）



淡水蘊泉庄

即日起至6月30日，蘊泉庄推出雙重住房專案，不僅假日不加價、周一至周四限量升等30坪水舍大套房，最多可免費入住四人。另外，透過官網或電話預訂，享24小時彈性入住、捷運紅樹林站出發至飯店的接駁服務、房型升等與用餐平日85折，假日9折。