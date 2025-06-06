馬祖夏日3大玩法！看方塊海奇景+夕陽　划SUP看飛機起降

▲馬祖北竿芹壁村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

時序入夏，夏天的馬祖不僅能夜賞藍眼淚、踩星沙，白天也有一系列特色海上活動能體驗，如划SUP還能看飛機起降，或搭船出海，從海上看莒光、東引島地貌，想要欣賞不同的台灣風景，今年夏天不妨到馬祖走一趟。而南台灣旅客現在也可以透過華信新開航的「高雄－馬祖（南竿）」直奔當地旅遊。

馬祖國家風景區管理處在今年夏天推出「2025馬祖海洋觀光」系列活動，融合海上視角與島嶼文化，透過豐富的觀光資源、在地特產與周邊旅遊產業，展現截然不同的馬祖魅力。

▲西莒是全球唯二能看到方塊海的地方。（圖／馬祖國家風景區管理處提供）

▲有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗。（圖／馬祖國家風景區管理處提供）

玩法1：海上看莒光 看神話之鳥、全球唯二方塊海風景

6月到7月由「海上看莒光」為系列活動揭開序幕，馬祖列島海域被公告為「燕鷗保護區」，棲息鳥種多達30種，其中最引人注目的莫過於有「神話之鳥」美名的黑嘴端鳳頭燕鷗，牠們的現蹤更曾轟動國際賞鳥界。透過繞島航班，不僅有機會近距離觀察多種珍稀鳥類，還有機會目睹聞名全球唯二方塊海風景，及散落在海域的壯麗島礁。

▲海上看東引。（圖／馬祖國家風景區管理處提供）

玩法2：海上看東引

東引位處馬祖列島的東北端，有著國之北疆的稱號，以重要的軍事地位及海蝕地景聞名。7月到9月「海上看東引」從遼闊的東引海域出發，環繞東、西引島，所經之處皆是奇岩異石、燕鷗翔集的海天景色，帶領旅客從全新的視角一窺這座海上堡壘。

▲北竿馬鼻灣划SUP看飛機起降。（圖／記者蔡玟君攝）

玩法3：北竿划SUP、逛假日市集

位於北竿的馬鼻灣屬於較封閉澳口，今年馬管處攜手連江縣交通旅遊局、北竿鄉公所與在地業者，推出立式划槳「舟遊北竿&SUP」體驗，由於馬鼻灣臨近北竿機場，一旁就是跑道，依據風向，旅客甚至有機會可以站在立槳上看飛機起降。

「舟遊北竿&SUP」體驗從6月20日起至9月30日為止，體驗獨木舟、兩人一艘每人450元，SUP每人1000元，體驗時間為1小時，報名可洽「北竿海洋之旅臉書專頁」。此外，從6月20日起每周五、六還有「馬鼻灣假日市集」，讓旅客透過逛市集，與在地人互動，還能買到最道地伴手禮。

▲華信航空開飛「高雄－馬祖」。（圖／連江縣政府提供）

而為了更方便南台灣旅客前往馬祖觀光，華信航空從6日起開飛「高雄－馬祖」定期航線，每周五提供往返航班，單程飛行約1小時40分鐘。

華信航空「高雄－南竿」為目前南台灣唯一直飛馬祖的航線，自6月6日起正式以定期航班營運後，每周五AE7925航班於上午11時15分自高雄小港機場直飛南竿，返程AE7926航班於下午1時40分自南竿起飛返回高雄，提供旅客穩定的飛航服務。