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六福水樂園6/21開「490元門票開賣」　淡水冰水奇園憑發票免費玩

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

悶熱夏天玩水最消暑！六福水樂園將在6月21日開園，並從今（5日）到15日，於六福村官方商城預售490元門票。另外，淡水滬尾藝文休閒園區於6月21日與6月28日下午，舉辦「2025夏日冰水奇園」，房客出示房卡，或當日持園區任一消費發票，即可免費入場。

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

▲園區內擁有多項人氣必玩設施，包含碧海藍天造浪池、激流勇士、大漩渦，以及水溫只有6度C冰凍滑道等。

新竹關西-六福水樂園
 六福水樂園每年開園日備受期待，業者指出，今年將在6月21日至9月7日開放，園區內擁有多項人氣必玩設施，包含碧海藍天造浪池、激流勇士、大漩渦，以及水溫只有6度C冰凍滑道等，營造出猶如碧海藍天的沉浸式氛圍。

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

▲▼關西六福莊也順勢推出「金夏PUNCH暑假住房專案」，3人入住樓中樓肯亞房型。

▲關西六福莊樓中樓肯亞房型,六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）

搶在開園之前，六福水樂園推出入園票預購優惠，一張490元，從今（5日）起至6月15日，限時11天開賣。關西六福莊也順勢推出「金夏PUNCH暑假住房專案」，3人入住樓中樓肯亞藍天客房，還包含早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及兩日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份，專案價8,800+10%起。

▲滬尾藝文休閒園區將於6月21日、6月28日兩個周六下午4點至6點，在埔頂草原舉辦「2025夏日冰水奇園」主題活動。（圖／滬尾藝文休閒園區提供）

▲「草坡樂園大冒險」更是活動的亮點。（圖／滬尾藝文休閒園區提供，下同）
新北淡水-滬尾藝文休閒園區
 滬尾藝文休閒園區將於6月21日、6月28日兩個周六下午4點至6點，在埔頂草原舉辦「2025夏日冰水奇園」主題活動，園區在千坪草坡旁設置多個戲水池，只需穿上輕便服裝、自備水槍，即可參與「水花大亂鬥」體驗，一解悶熱與煩躁感。

▲滬尾藝文休閒園區將於6月21日、6月28日兩個周六下午4點至6點，在埔頂草原舉辦「2025夏日冰水奇園」主題活動。（圖／滬尾藝文休閒園區提供）

▲滬尾藝文休閒園區將於6月21日、6月28日兩個周六下午，在埔頂草原舉辦「2025夏日冰水奇園」主題活動。
除了戲水區之外，「草坡樂園大冒險」更是活動的亮點。現場將搭配埔頂草原地形，設置多款大型遊具與體驗設施，包含「巨型保齡球挑戰」考驗體力，孩子們能推著比自己還高的保齡球，全力命中目標；「陸上龍舟衝衝衝」模擬划龍舟的動作在草地上競速，增進協作默契；最受歡迎的「水花四濺滑水道」留下充滿記憶點的消暑時光。

▲滬尾藝文休閒園區將於6月21日、6月28日兩個周六下午4點至6點，在埔頂草原舉辦「2025夏日冰水奇園」主題活動。（圖／滬尾藝文休閒園區提供）

▲「陸上龍舟衝衝衝」模擬划龍舟的動作在草地上競速，增進協作默契。
報名費用為FAB會員每人100元，非會員200元，若為將捷金鬱金香酒店房客，出示房卡或當日持園區任一消費發票，即可免費入場。

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