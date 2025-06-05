平日餐券買10送5！畢業季餐飲優惠整理包　6人同行老師免費

▲馬辣集團推謝師宴方案，6人同行老師免費。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接畢業季的聚餐需求，多家餐飲業者紛紛推出優惠方案，像是築間餐飲集團推出10人以上用餐88折，馬辣集團是6人同行老師免費，MO-MO壽喜燒則有10人同行1人免費，還能抽12張雙人餐券，台北凱撒更是祭出平日餐券「買10送5」。

▲築間餐飲集團6月30日前推出「畢業季歡慶優惠」。（圖／築間餐飲集團提供）

築間餐飲集團

築間餐飲集團6月30日前推出「畢業季歡慶優惠」，活動期間平日時段持學生證、教師證或穿著校服，提前訂位並內用滿10人以上，即享88折優惠，滿20人以上再升級為78折。

▲馬辣集團推謝師宴方案，6人同行老師免費。（圖／馬辣集團提供）

馬辣集團

7月31日前，周一至周五平日不限時段，至少提前一日預約「謝師宴」專案， 並消費各品牌指定餐點，即可享有「6人同行、老師憑教師證免費」。同時間還有團體聚餐優惠，10人以上用餐9折。適用品牌：馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、問鼎桃園藝文店&高雄義享店、涮樂和牛、熊一、夯下去。

▲6月30日前平日至Mo-Mo-Paradise全台門市用餐，10人同行1人免費。（圖／三澧企業提供）

MO-MO PARADISE

迎接畢業季，6月30日前平日至全台門市用餐，10人同行1人免費，而且還能參加抽獎活動，有10位幸運兒各可獲得每月1張、共12張的雙人套餐券，等於整整一年都能免費聚餐。

▲即日起到7月13日到陶板屋用餐，其中一位出示教師證、學生證或穿學生制服，可享9折優惠。（圖／王品提供）

陶板屋

搶攻畢業季商機，即日起到7月13日到陶板屋用餐，其中一位出示教師證、學生證或穿學生制服，消費8客以上套餐現打9折。

▲8月31日前，持教師證、學生證或畢業證書享用「敘日」午餐或晚餐，滿21位即招待1位免費用餐。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳

8月31日前，持教師證、學生證或畢業證書享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1099元，假日1499元，滿21位即招待1位免費用餐，滿42位即招待2位，若於用餐日兩周前訂位並預付訂金，再享免1成服務費，相當於68折起暢吃自助百匯。

▲台北凱撒大飯店推出「Checkers謝師宴餐券優惠」。（圖／台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店Checkers

針對較小型聚會需求，台北凱撒大飯店也同步推出「Checkers謝師宴餐券優惠」，6月1日至9月30日，平日午晚餐訂位滿20人（含）以上，即享餐券買10送5的超值優惠，折算每人僅需720元。