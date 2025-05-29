ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台5條絕美自行車道！看水天相連湖景　挑戰亞洲最難公路爬坡

▲北市河濱自行車道完成年度總體檢。（圖／水利處提供）

▲淡水河右岸自行車道可以串聯大稻埕、淡水老街。（圖／水利處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

每年6月3日是聯合國訂定的「世界自行車日」，旅遊平台Booking.com精選全台5大絕美單車路線，有適合親子一起共騎的平緩車道，還能欣賞夢幻湖景、遊走老街，若想挑戰自身，也有擁有亞洲最艱難公路爬坡的車道，沿途還能飽覽群山風光。

1.新北市　淡水河右岸自行車道

淡水河右岸自行車道平坦好騎，沿線串聯大稻埕、淡水老街，結合自然風光與人文古蹟，適合銀髮族悠遊。而鄰近紅樹林捷運站的「觀海樓海景大飯店」，客房可遠眺觀音山與淡水夕照，為長輩旅程增添悠閒氛圍。

▲▼台中后豐鐵馬道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台中后豐鐵馬道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台中后豐鐵馬道。（圖／記者蔡玟君攝）

2.台中　后豐鐵馬道

后豐鐵馬道是台中最具代表性的鐵道自行車道，全長約5.8公里，綠意盎然、平坦好騎，親子族群首選。鄰近住宿選擇則推薦入住距離起點僅10分鐘車程的「豐原中科后豐會館」，設有免費自行車租借服務，空間寬敞舒適，附設中式、日式與國際料理早餐，適合三代同行。

▲▼日月潭環潭自行車道，日月潭環湖自行車道向山段，日月潭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日月潭環潭自行車道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日月潭環潭自行車道，日月潭環湖自行車道向山段，日月潭月牙灣。（圖／記者蔡玟君攝）

3.南投　日月潭環潭自行車道

日月潭環潭自行車道被CNN評為全球10大最美車道之一，全長約30公里，沿湖鋪設、坡度平緩，是情侶約會首選。而位於伊達邵碼頭的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」是近年新開幕的國際品牌酒店，每房皆設有私人溫泉池，可在湖景中放鬆騎乘疲勞，享受浪漫假期。

▲雲品與捷安特旅行社攜手，帶領旅人挑戰全台公路最高點「武嶺」。（圖／雲朗提供）

▲東進武嶺路線被譽為是亞洲最艱難公路爬坡。（圖／雲朗提供）

4.南投　東進武嶺

東進武嶺被譽為是亞洲最艱難公路爬坡，全長約90公里、爬升超過3000公尺，為專業騎士的夢幻挑戰。從花蓮太魯閣起騎至海拔3275公尺的合歡山武嶺，途中風景壯麗但極具挑戰性，是鍛鍊體能與意志的試煉之路。

完成東進武嶺後，推薦入住海拔逾2,000公尺的「清境藝家原德堡」。民宿為純白歐式建築，擁有遼闊山景與觀景陽台，可欣賞雲海與滿天星斗，是騎士修復身心的最佳落腳處。

▲▼高雄旗津海水浴場。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲旗津海水浴場。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網

5.高雄　旗津環島踩風自行車道

旗津環島踩風自行車道全長約17公里，從星空隧道出發，騎經燈塔、砲台與老街海味小吃，港都風情十足。推薦入住鹽埕區「秝芯旅店駁二館」，鄰近駁二特區與捷運站，房型色彩繽紛並提供免費零食，深受背包客喜愛。

關鍵字： 新北市旅遊 南投旅遊 高雄旅遊 台中旅遊 單車旅遊 運動旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【很羨慕】李多慧緊牽小粉絲問幾歲　聽2020年生驚呼：我也要！

推薦閱讀

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

六扇門北市第2家分店試營運

六扇門北市第2家分店試營運

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全台5條絕美自行車道

全台5條絕美自行車道

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

新加坡市中心自由行首選酒店！

新加坡市中心自由行首選酒店！

本村炸雞「青花椒麻系列」新上市

本村炸雞「青花椒麻系列」新上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

住礁溪長榮「雙城買1送1」

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　

90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料！

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

拿車票根吃Buffet最高抵500元

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

六扇門北市第2家分店試營運

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全台5條絕美自行車道

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366