全台5條絕美自行車道！看水天相連湖景　挑戰亞洲最難公路爬坡

▲淡水河右岸自行車道可以串聯大稻埕、淡水老街。（圖／水利處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

每年6月3日是聯合國訂定的「世界自行車日」，旅遊平台Booking.com精選全台5大絕美單車路線，有適合親子一起共騎的平緩車道，還能欣賞夢幻湖景、遊走老街，若想挑戰自身，也有擁有亞洲最艱難公路爬坡的車道，沿途還能飽覽群山風光。

1.新北市 淡水河右岸自行車道

淡水河右岸自行車道平坦好騎，沿線串聯大稻埕、淡水老街，結合自然風光與人文古蹟，適合銀髮族悠遊。而鄰近紅樹林捷運站的「觀海樓海景大飯店」，客房可遠眺觀音山與淡水夕照，為長輩旅程增添悠閒氛圍。

▲▼台中后豐鐵馬道。（圖／記者蔡玟君攝）

2.台中 后豐鐵馬道

后豐鐵馬道是台中最具代表性的鐵道自行車道，全長約5.8公里，綠意盎然、平坦好騎，親子族群首選。鄰近住宿選擇則推薦入住距離起點僅10分鐘車程的「豐原中科后豐會館」，設有免費自行車租借服務，空間寬敞舒適，附設中式、日式與國際料理早餐，適合三代同行。

▲▼日月潭環潭自行車道。（圖／記者蔡玟君攝）

3.南投 日月潭環潭自行車道

日月潭環潭自行車道被CNN評為全球10大最美車道之一，全長約30公里，沿湖鋪設、坡度平緩，是情侶約會首選。而位於伊達邵碼頭的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」是近年新開幕的國際品牌酒店，每房皆設有私人溫泉池，可在湖景中放鬆騎乘疲勞，享受浪漫假期。

▲東進武嶺路線被譽為是亞洲最艱難公路爬坡。（圖／雲朗提供）

4.南投 東進武嶺

東進武嶺被譽為是亞洲最艱難公路爬坡，全長約90公里、爬升超過3000公尺，為專業騎士的夢幻挑戰。從花蓮太魯閣起騎至海拔3275公尺的合歡山武嶺，途中風景壯麗但極具挑戰性，是鍛鍊體能與意志的試煉之路。

完成東進武嶺後，推薦入住海拔逾2,000公尺的「清境藝家原德堡」。民宿為純白歐式建築，擁有遼闊山景與觀景陽台，可欣賞雲海與滿天星斗，是騎士修復身心的最佳落腳處。

▲旗津海水浴場。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

5.高雄 旗津環島踩風自行車道

旗津環島踩風自行車道全長約17公里，從星空隧道出發，騎經燈塔、砲台與老街海味小吃，港都風情十足。推薦入住鹽埕區「秝芯旅店駁二館」，鄰近駁二特區與捷運站，房型色彩繽紛並提供免費零食，深受背包客喜愛。