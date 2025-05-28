今夏玩美國5亮點！吃米其林餐、看FIFA世俱盃　住最新印刷廠飯店

▲2025最佳酒吧之一的紐奧良Cure Bar。（圖／美國國家旅遊局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

美國是台灣人最愛的長程旅遊目的地，今年夏天更有一連串全新亮點與盛事陸續登場。以下精選今夏美國5大旅遊新亮點，包括多項全球矚目的運動賽事、飯店開幕與文化地標重新登場，讓人不論是初訪還是舊地重遊，都能發掘意想不到的驚喜。

1.《米其林指南》插旗美國南部 美食控必踩新戰場

《米其林指南》插旗美國南部，正式延伸至阿拉巴馬州、路易斯安納州、密西西比州等地，深入挖掘當地的多元烹飪文化。新奧爾良的「Cure Bar」更登上《美食與美酒》雜誌封面，獲選為「2025美國最佳酒吧」，以創意調酒融合南方風味，引領南方美食新浪潮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲亞特蘭大巴特雷中心。

2.國際賽事接力開打 運動迷今年夏天衝美國準沒錯

2025年夏季，美國將成為全球運動迷的朝聖地！FIFA Club World Cup將於即將於6月14日至7月13日在美國12個城市進行，賽事從邁阿密硬石體育場揭開序幕，並在紐澤西洲東盧瑟福大都會人壽體育場進行決賽；7月則迎來美國職棒大聯盟全明星賽，於喬治亞州的特魯斯特球場點燃棒球熱；而高球迷則可期待9月在紐約舉辦的萊德盃，集結歐美24位高球好手齊聚紐約進行頂尖對決。

▲美國最經典的66號公路。

3.「母親之路」66號公路百年慶 帶你開T型車穿越歷史

熱愛經典美式公路旅行的你，今年千萬別錯過66號公路百周年活動。位於奧克拉荷馬州薩普爾的66號公路汽車博物館，將自6月起開放旅客試駕福特T型車，重現經典駕駛體驗。這條橫跨美國的母親之路總長近4000公里，是體驗美國西部風情與懷舊氛圍的最佳選擇。

▲紐約華爾道夫飯店重新開幕。

4.新飯店爭相開幕 設計與永續成新潮流

住宿體驗也成為美國旅遊新亮點。田納西州納許維爾全新開幕的「印刷廠飯店」，融合印刷歷史與現代設計，兼具時尚與永續理念；西雅圖的「Populus Seattle」預計於春末開幕，成為全美第二家碳積極飯店；而經典地標「紐約華爾道夫飯店」則在翻新後重新開幕，將傳統奢華重新演繹，為旅人帶來全新住宿體驗。

▲▼紐約弗里克藝術中心。

5.文化重鎮再升級！紐約弗里克藝術中心重啟迎客

位於紐約的「弗里克藝術中心」經5年整修、斥資2.2億美元後正式重啟。此次改裝最大亮點為將原來的弗里克家族臥室改造為畫廊，並整合藝術圖書館與博物館功能，打造更完整的參觀體驗，成為今年必訪的藝術新地標。