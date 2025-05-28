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先喝道「荔枝系列」新上市買1送1　吸得到滑順奇亞籽雪凍

▲▼先喝道推出夏季限定全新「荔枝系列」。（圖／先喝道提供）

▲先喝道推出夏季限定全新「愛蜜荔系列」。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「先喝道」推出夏季全新「愛蜜荔系列」，嚴選香氣濃厚的荔枝果露搭配2款茶底，再加入滑順奇亞籽雪凍，果香、茶香一次滿足，5月30日起正式上市，並祭出限時1天買1送1優惠。

▲▼先喝道推出夏季限定全新「荔枝系列」。（圖／先喝道提供）

▲2款荔枝飲品皆加入奇亞籽雪凍。

先喝道荔枝系列新登場，一共網羅2款飲品選擇，首推「愛蜜荔錫蘭」，選用茶香濃郁的錫蘭高地紅茶做為基底，搭配香甜荔枝果露，再放進奇亞籽雪凍增添口感；「愛蜜荔茶王」則選用榮獲iTQi三星的四季春茶王結合荔枝果露、奇亞籽雪凍，售價皆為59元，限冰飲，5月30日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，5月30日當天可享「愛蜜荔系列買1送1」，限同品項，每人每次限購2組，各門市數量有限、售完為止。

▲▼一沐日推2款新品「高讚塔奶蓋烏龍綠」與「輕香烏龍綠」。（圖／記者蕭筠攝）

▲一沐日推出2款新品。（圖／記者蕭筠攝）

一沐日全門市也將在6月2日推出2款新品，有「高讚塔奶蓋烏龍綠」，把台灣常見的辛香配料九層塔製成綿密奶蓋，搭配香甜烏龍綠茶，打造最搭經典台灣味，售價70元，提醒九層塔奶蓋不開放搭配其他飲品；以及「輕香烏龍綠」，經過輕發酵無培火的烏龍茶口感香甜，每一口都能喝到微炭燒味，售價40元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 一沐日 買1送1

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