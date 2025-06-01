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雙人帶狗住一晚3600元起　2飯店「寵毛孩住房專案」升級

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」。（圖／瀚寓夏天提供）

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」。（圖／瀚寓夏天提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

寵物經濟持續攀升，看準「攜帶毛孩共遊」趨勢，2大飯店業者祭出「寵愛毛小孩」住房專案，雙人與1隻中小型犬住一晚3,600元起，加贈毛孩專屬備品。另君悅酒店也常年推動寵物友善，狗狗能品嚐五星廚藝團隊特製的「毛孩星級餐點」。

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」。（圖／瀚寓夏天提供）

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」坐落於台大公館商圈，2023年底開幕。

瀚寓夏天
坐落於台大公館商圈，「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」，雙人與1隻中小型犬（12公斤以下）入住指定房型，每晚只要3,600元起，並提供毛孩專屬備品，還貼心設置自助洗沐區及寵物推車租借服務。

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」。（圖／瀚寓夏天提供）

▲針對不同房型，可提供1至2隻中小型犬入住（第2隻需加價600元）。

瀚寓夏天於2023年底低調開幕，是一間寵物友善的特色旅店，特別為狗狗們打造「寵物共旅」空間，針對不同房型，可提供1至2隻中小型犬入住（第2隻需加價600元），房內備有專屬透氣睡墊、飲食碗、摺疊飲水杯、尿便墊與專用毛巾等備品。

▲「瀚寓夏天 Hanns Summer」即日起推出「寵伴輕旅住房專案」。（圖／瀚寓夏天提供）

▲三樓設有獨立的寵物洗沐區，配備自助洗沐台、寵物專用沐浴乳、吹水機等。

三樓設有獨立的寵物洗沐區，配備自助洗沐台、寵物專用沐浴乳、吹水機等，提供完善清潔設備。此外，1樓櫃檯提供寵物推車租借服務，方便飼主帶毛孩外出探索。即日起至8月31日，入住此專案再加贈兩瓶在地精釀「桃醉啤酒」。

▲台北君悅酒店深耕寵物旅宿市場多年，將從6月1日起升級「寵愛毛小孩」住房專案。（圖／台北君悅酒店提供）

▲台北君悅酒店深耕寵物旅宿市場多年，將從6月1日起升級「寵愛毛小孩」住房專案。（圖／台北君悅酒店提供，下同）

台北君悅酒店
位於信義區的「台北君悅酒店」深耕寵物旅宿市場多年，將從6月1日起升級「寵愛毛小孩」住房專案，由館內五星廚藝團隊特製「毛孩星級餐點」，並攜手逸寶國際代理的頂級寵物品牌（WELLNESS寵物健康、WHIMZEES唯潔、Plaisir法樂食），與smith&burton紐西蘭天然寵物洗沐保養精品，加碼提供限量迎賓禮，包括無穀乾糧、潔牙骨、主食餐盒及輕巧洗沐組。

▲台北君悅酒店深耕寵物旅宿市場多年，將從6月1日起升級「寵愛毛小孩」住房專案。（圖／台北君悅酒店提供）

▲五星主廚為狗狗獻上雞肉漢堡排、牛肉丸子、豬排地瓜蔬菜蛋糕，以及草莓千層蛋糕等四款佳餚。

▲台北君悅酒店深耕寵物旅宿市場多年，將從6月1日起升級「寵愛毛小孩」住房專案。（圖／台北君悅酒店提供）

瞄準寵物經濟蓬勃發展，毛孩早已成為不可或缺的家庭成員，台北君悅執行總主廚陳萬欽率領廚房團隊研發「毛孩星級餐點」，為狗狗獻上雞肉漢堡排、牛肉丸子、豬排地瓜蔬菜蛋糕，以及結合馬鈴薯泥製作的草莓千層蛋糕等四款佳餚，價格自580元+10%起，房客可享85折用餐優惠。8月31日前入住，再送上獨家手工「毛孩蛋糕」乙顆，連續三晚入住另享限時7折起優惠。 

關鍵字： 台北市旅遊 寵物經濟 寵物友善飯店

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