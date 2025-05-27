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王品3大日系品牌抹茶季6/4登場　穿抹茶綠服飾配件送限定菜品

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下3大日系品牌攜手一〇八抹茶茶廊，6月4日起在全台50間門店同步啟動雙茶聯名企劃「究極雙茶祭」，把日本直送的京都宇治抹茶與靜岡焙茶融入夏季料理，活動期間身穿抹茶綠或焙茶色系的服飾、配件或物品，完成指定消費就送限定菜品。

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲陶板屋「海陸佐一〇八雙茶」。（圖／記者黃士原攝）

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲陶板屋「一〇八雙茶蒙布朗泡芙」。（圖／記者黃士原攝）

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲陶板屋「一〇八抹焙歐蕾」。（圖／記者黃士原攝）

6月4日至7月31日登場的究極雙茶祭，由王品集團旗下陶板屋、藝奇、阪前與一〇八抹茶茶廊攜手合作，推出9款聯名新品，在全台50家門市供應。陶板屋主菜「海陸佐一〇八雙茶」，牛排與魚排搭配由焙茶與黑蒜融合的主廚特製佐醬，京都宇治抹茶鹽增添牛肉層次；甜點「一〇八雙茶蒙布朗泡芙」將日式泡芙結合焙茶風味蛋糕與濃郁抹茶甘納許；飲品「一〇八抹焙歐蕾」以抹茶、焙茶與牛奶3層堆疊，打造香濃不膩的茶飲。

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲藝奇「一〇八宇治抹茶巴菲」。（圖／記者黃士原攝）

藝奇主菜「一〇八抹茶海鮮盛合」選用鮮蝦、鮑魚、軟絲，採用清蒸與酥炸雙工法，採用日式茶薰技法讓茶香與海味融合；甜點「一〇八宇治抹茶巴菲」層層堆疊宇治抹醬、白玉糰子、蕨餅、紅豆與焙茶；飲品「一〇八宇治抹茶豆乳」則以低溫沖調，搭配豆乳溫潤不膩。

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲阪前「稻燒日本A5黑毛和牛」。（圖／記者黃士原攝）

▲王品3大日系品牌抹茶季6/4登場。（圖／記者黃士原攝）

▲阪前「一〇八抹茶宮城銀鮭塔」。（圖／記者黃士原攝）

阪前透過日式稻（稈）燒技法呈現「稻燒日本A5黑毛和牛」，這次特別搭配雙茶佐料，分別是香氣清雅的抹茶鹽和馥郁深焙的焙茶醬；甜點「一〇八抹茶熔岩蛋糕」蓬鬆濕潤巧克力蛋糕中，包裹濃郁溫熱的抹茶醬，可搭配上方抹茶冰淇淋一同品嚐。「一〇八抹茶宮城銀鮭塔」選用日本宮城銀鮭，與抹茶醬層疊交融。

此外，究極雙茶祭活動期間，凡身著抹茶綠或焙茶色系的服飾、配件或物品，即享品牌專屬優惠，到陶板屋內用消費2客（含）以上套餐，每桌贈金黃酥炸魷魚1份；在藝奇內用消費2客套餐，送旨味磯煮鮑魚1份；前往阪前內用消費套餐，招待抹茶宮城銀鮭塔1份。

▲日本蛋包飯名店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」正式進軍台灣，上圖是比臉還大的L份量蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本蛋包飯名店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」正式進軍台灣，首家分店進駐LaLaport南港，今天試營運，6月3日正式開幕，首3日單筆消費滿1000元就送日本進口的「蘋果樹品牌番茄醬」，購買兒童餐即贈送「三麗鷗Patty &Jimmy日本聯名杯」，限量50個。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」創立於1994年，是日本知名的創作蛋包飯專門店，在日本各大城市包含東京澀谷、台場、大阪梅田、難波等都有分店，至今已在日本全國擁有近百家分店，成為日本最大規模的蛋包飯連鎖品牌。「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」提供約40種多元口味的蛋包飯，從酸甜適中的番茄醬、溫潤清爽奶油白醬、濃郁咖哩醬、和風蘿蔔泥醬到明太子醬都有，組合超過200種，滿足各種口味需求。

關鍵字： 美食雲 抹荼季 王品 陶板屋 藝奇 阪前

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