嘉義海線5玩法！露營車喝咖啡、沙灘看天空之鏡　還有高空煙火秀

▲嘉義外傘頂洲。（圖／嘉義縣政府文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

端午連假想避開人擠人，不妨往嘉義海線走一趟！從東石到布袋就有5種親子玩法，旅客可以搭船出海、現烤蚵仔吃到飽，還能前往天空之鏡沙灘拍夕陽美照，夜晚欣賞高空電子煙火秀。

想要親近大自然，首先推薦從東石漁人碼頭搭船出海，前往知名濕地「外傘頂洲」，航程中可沿途欣賞海景，更能大啖現烤蚵仔Buffet。還有專業導覽員帶領體驗耙文蛤、追和尚蟹與近距離觀察蚵田，讓孩子透過親身參與，了解漁村生態。

▲▼東石烤蚵一條街可以享受烤蚵吃到飽，還有不同特色料理。

此外，來到東石當然不能錯過代表景點「烤蚵一條街」，只要200元就能享受鮮蚵吃到飽，還有全蚵料理、熱炒、烤魚、烤雞等多樣選擇。

而在今年端午連假，在東石漁人碼頭除了舉辦傳統龍舟競賽、結合音樂表演與在地美食攤位，在5月30日當天晚上更有長達10分鐘的高空電子煙火秀，讓旅客能從白天玩到晚上。

▲▼好美里沙灘有嘉義版天空之鏡之稱，還能欣賞浪漫夕陽。

喜歡拍美照的旅客，則別錯過布袋好美里沙灘，當地社區與政府攜手復育逐漸流失的海灘，花費10年時間拓寬了30公頃的海岸線，現在可看到水面倒映藍天白雲，更是賞夕陽的好去處，又有「嘉義版天空之鏡」的美稱。

▲美式露營風格咖啡廳是現在嘉義最受歡迎的新景點之一。

布袋的另一種玩法則是從布袋觀光漁市開啟，從這裡能購買到許多新鮮直送的海味，吃飽後還能搭乘海上巴士前往「蛋糕沙灘」，探索海天一色的景緻，旅程尾聲可轉往台17線上的美式風咖啡廳，喝咖啡配甜點，最後在「布袋小確幸海灘」欣賞夕陽入海。