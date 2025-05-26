教父牛排創立12年首家分店進駐台北漢來　商業午間套餐2千元有找

▲美國Newport乾式熟成肋眼。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

創立12年的「教父牛排 Danny's steakhouse」迎來重要里程碑，首家分店插旗南港經貿園區，進駐台北漢來大飯店1樓，主要提供單點菜單供消費者自由選擇搭配，不過為了服務該地區的商務客，5月28日起開始提供3道式商業午間套餐，售價1480元+10%。

漢來店是鄧有癸創立教父牛排12年來的首家分店，他表示，餐廳位於台北漢來飯店1樓，占地200餘坪，以舞台感的開放式廚房串連起開放座位、包廂區，以及教父餐飲系列中首見的宴會廳，可同時容納150位貴賓用餐，而且特別增設的DJ台，可依宴會性質播放主題音樂，平日則以輕爵士樂為音場主調，並將不定期安排樂器演奏以饗貴賓。

▲教父牛排漢來店大廳區。（圖／業者提供）

▲教父牛排漢來店主題宴會區。（圖／業者提供）

▲教父牛排漢來店大包廂。（圖／業者提供）

教父牛排漢來店點餐模式也較以往更具彈性，跳脫教父餐飲系列慣行的套餐思維，改以單點為主、商業午餐為輔，顧客可依需求自行決定餐點，前菜、沙拉與湯品中，最低價格為250元，主餐最低1680元（究好豬排），牛排餐點最低是2200元（美國頂級紐約客牛排）。

▲美國Newport乾式熟成紐約客。（圖／記者黃士原攝）

▲教父牛排漢來店3道式商業午間套餐，售價1480元+10%。（圖／記者黃士原攝）

漢來店主打的是全台首賣的美國Newport乾式熟成肋眼與紐約客。Newport以精緻的乾式熟成工藝聞名，是美國加州高端肉品品牌，其複刻19世紀低光、暗黑的吊掛室環境，避免光（紫外線、螢光燈等）加速牛肉表面脂肪的氧化而產生異味，並在科學化的條件控制下（溫度0至4°C、濕度約80%）靜置21至45日不等，使牛肉外皮呈現深色焦糖化，內部則保有鮮紅色澤。肋眼牛排油花細緻如大理石紋，有著迷人奶油、堅果氣息與柔嫩口感；紐約客牛排則紋理緊實、肉味濃郁、帶勁咬感。

為了服務該地區的商務客，教父牛排漢來店5月28日起開始提供3道式商業午間套餐，售價1480元+10%。

▲烤洛克菲勒鮮蠔。（圖／記者黃士原攝）

除了牛排，鄧有癸與集團研發主廚劉子豪也為漢來店設計多款前菜，「烤洛克菲勒鮮蠔」重新詮釋美國經典生蠔料理，以台灣的東石鮮蚵取代進口生蠔，搭配特製香料奶油與自製香草麵包粉焗烤，蚵肉鮮美、飽滿滑嫩。

▲瓜仔肉派。（圖／記者黃士原攝）

「瓜仔肉派」則是台法混血料理，用T55麵粉混合奶油製成派皮，填入豬絞肉、油封雞胗、雞肝醬、開心果、綜合香料，以及國人熟悉的瓜仔（脆瓜），經過焗烤、靜置後，再從封口處注入波特酒醬汁待其凝固，前後歷時4天才能完成，因產量有限、售完即止。

▲波本楓糖厚培根。（圖／記者黃士原攝）

「波本楓糖厚培根」靈感來自紐約布魯克林百年牛排名店 Peter Luger Steak House，該店的厚切培根本是員工餐，正式登上菜單後一躍成為銷量傳奇。漢來店選用職人手製三倍厚煙燻培根，慢火煎至外酥內軟，搭著波本威士忌、楓糖和雞湯熬煮的醬汁、蒜粉享用，鹹香混合著甜美。

▲極焰老饕牛排。（圖／業者提供）

另外，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店之後，路易莎投資的「青焰炭火熟成牛排」即將進駐台中麗寶福容飯店，目前正在籌備中，已經在人力銀行招募員工。

青焰炭火熟成牛排，主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，新竹店的餐檯還提供冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、火山排骨及月亮蝦餅等泰式料理，甜品、水果與冰淇淋也是無限量供應。如果只想吃自助吧也可以，新莊嘉軒酒店價格為629元、新竹伊普索酒店729元。

主餐部分，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、義式烤半雞等10多道海陸主餐，價格698元起。