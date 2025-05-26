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晶泉丰旅3天2夜每晚最低免6千　搭配賞鯨登島、換裝棚拍行程

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以「遊山玩水」為主題，推出3天2夜住房專案。（圖／業者提供）

▲礁溪晶泉「沁夏、離海漫旅」住房專案，入住贈「龜山島賞鯨遊島體驗2選1」船票。（圖／蘭陽鯨典海上育樂事業提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接炎夏，晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以「遊山玩水」為主題，推出3天2夜住房專案，旅客可選擇北投或礁溪館入住，搭配賞鯨、千坪攝影棚拍攝等半日遊行程，21天前早鳥預訂，雙人含早餐每晚平均5,642元起。

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以「遊山玩水」為主題，推出3天2夜住房專案。（圖／業者提供）

▲「礁溪晶泉」沁夏三天兩夜專案，雙人含早餐平均每晚5,642元起。（圖／礁溪晶泉丰旅提供）
繼去年大受好評的海上體驗，今年礁溪晶泉再次與在地船隊合作，推出「沁夏、離海漫旅」專案，入住即贈龜山島「登島」或「賞鯨」二選一船票。旅客可隨導覽踏上火山島，遠眺蔚藍海岸與蜿蜒雪山山脈，或搭船尋找鯨豚蹤影，回到飯店後，在碳酸氫鈉溫泉的滋潤下，好好放鬆身心，回味這趟海岸旅程。 

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以「遊山玩水」為主題，推出3天2夜住房專案。（圖／業者提供）

▲入住即可獲得價值4,270元的「雙人夏日漫旅記憶券」，可兌換浴衣換裝、攝影棚拍。（圖／Binma Area 134提供）
北投晶泉攜手同樣位於大屯山系、鄰近淡水的網紅咖啡攝影棚「Binma Area 134」，打造3天2夜的山系假期「沁夏、山影『食』刻」專案，入住即可獲得價值4,270元的「雙人夏日漫旅記憶券」，可兌換浴衣換裝、攝影棚拍及雙人下午茶體驗，搭配交通卡漫遊北投與淡水，享受台北難得的慢活風景，平均每晚雙人含早餐7,656元起。

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以「遊山玩水」為主題，推出3天2夜住房專案。（圖／業者提供）

▲入住「北投晶泉」沁夏三天兩夜專案，雙人含早餐平均每晚7,656元起。（圖／北投晶泉丰旅提供）
即日起至8月底，透過官網訂房並加購高鐵票享78折起，以左營–台北來說，雙人來回最多可省下1,320元。

▲JR東日本大飯店台北13坪「行政尊榮客房」7,199元，可享早餐與行政酒廊禮遇。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲JR東日本大飯店台北13坪「行政尊榮客房」7,199元，可享早餐與行政酒廊禮遇。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
另外，JR東日本大飯店台北推出2025春夏線上旅展，住房券方面，入住「都會客房一泊一食」每張5,999元，含兩客自助早餐；升級13坪「行政尊榮客房」每張7,199元，含早餐及行政酒廊使用權。若購滿10張再加贈1張，即日起販售到6月15日止。

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