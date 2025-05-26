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全新果昔專賣「TEA TAC TOE」開幕買1送1　推薦口味一次看

▲▼全新果昔專賣「TEA TAC TOE 」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新果昔專賣「TEA TAC TOE」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

全新果昔專賣店「TEA TAC TOE」宣布插旗信義區，選用原型蔬果與機能粉打造創意果昔組合，有經典果昔、機能果昔與綠果昔3大系列，同步提供鹹甜可朗弗鬆餅，5月28日起正式開幕，連3天還可享「買1送1」優惠。

▲▼全新果昔專賣「TEA TAC TOE 」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝）

▲果昔系列是以原型蔬果為基底，搭配營養機能粉、低卡植物奶等健康食材製成。

▲▼全新果昔專賣「TEA TAC TOE 」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝）

▲果昔一共有3大系列選擇。

「TEA TAC TOE」以原型蔬果為基底，搭配營養機能粉、低卡植物奶等健康食材製成果昔，打造清爽無負擔的飲品新選擇，預計5月28日正式開幕。

「經典果昔」是以水果為基底調味而成，「優格蕾蒂」選用葡萄搭配藍莓調製，佐以香甜白葡萄汁、濃醇優格，再加入蘆薈增添口感，售價130元。

「機能果昔」是添加機能粉製成，推薦「膠原魅紫」，採用酸甜草莓、藍莓搭配滑順優格及膠原蛋白粉，售價150元，以及「泛梵星空優格」，以富含膳食纖維的藍藻粉結合雪白優格，再搭配金黃鳳梨、熟成香蕉，售價160元。

「綠果昔」則加入更多蔬菜元素，「綠色派對」採用水果與蔬菜2:1的黃金比例，特選多汁金黃鳳梨結合清甜爽脆的西洋芹、羽衣甘藍，還加入奇亞籽、膳食纖維粉，打造低卡高纖的健康滋味，售價140元。另外還有咖啡、榖穀堅果奶、空氣萃飲等非果昔飲品選擇。

▲▼全新果昔專賣「TEA TAC TOE 」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼同步開賣「可朗弗鬆餅」有鹹甜口味選擇。

▲▼全新果昔專賣「TEA TAC TOE 」插旗信義區。（圖／記者蕭筠攝）

同步開賣「可朗弗鬆餅」，其中「巧克力開心果」是招牌甜口味，微苦甜巧克力搭配開心果奶霜，再撒上草莓乾、堅果點綴，售價150元；以及鹹味「富吉辣鮪」，可朗弗結合辣鮪魚拌醬，再點綴蕃茄丁，每一口都能吃到鹹甜酸辣滋味，售價180元，還有經典原味、黑糖肉桂卡士達、紅豆鮮奶油等口味。

為歡慶門市正式開幕，5月28日起至5月30日可享「指定飲品買1送1」，前2日推「膠原魅紫」、「優格蕾蒂」同品項買1送1，第3日則有「買酪梨自由果昔送原味可朗弗」，每人限購2組；至6月10日前凡加入官方LINE成為會員還可領優惠券大禮包，內含10元折價券2張、15元折價券1張、20元折價券1張、全單9折券2張，使用期限至7月31日。

TEA TAC TOE
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷10號
電話：02-2761-5299
營業時間：每日10:00-20:00
開幕日：5月28日

▲▼一沐日推2款新品「高讚塔奶蓋烏龍綠」與「輕香烏龍綠」。（圖／記者蕭筠攝）

▲一沐日推出2款新飲品。

手搖飲「一沐日」則宣布推出2款夏季新品，「高讚塔奶蓋烏龍綠」把台灣常見的辛香配料九層塔製成綿密奶蓋，搭配香甜烏龍綠茶，打造最搭經典台灣味，售價70元，提醒九層塔奶蓋不開放搭配其他飲品；「輕香烏龍綠」則是經過輕發酵無焙火的烏龍茶，每一口都能喝到微炭燒味，售價40元，6月2日起於全門市正式開賣。

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