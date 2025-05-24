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暑假出國趨勢！日本二、三線城市夯　搭新遊輪玩加勒比海詢問高

▲▼TTE旅展，2025台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2025台北國際觀光博覽會正於台北世貿一館舉行中。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

今年暑假出遊受到關稅、地震預言等因素影響旅遊產品銷售，旅遊業者觀察，日本一線城市如東京、大阪受影響較明顯，二、三線城市仍很熱絡。從韓國釜山、大邱，到加勒比海郵輪與義大利多洛米堤，業者在今年TTE台北國際觀光博覽會上端出多元玩法與促銷優惠，搶攻暑假旅遊市場，也預估下半年旅遊產品將朝「高品質的奢華行程」與「經濟實惠且高CP值」兩極發展。

▲▼大阪城，大阪城公園，大阪旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪等一線城市受到地震預言影響較大，但二三線城市買氣仍熱絡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼TTE旅展，台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲尊榮假期總經理劉奕樑。（圖／記者蔡玟君攝）

◼︎地震預言日本一線城市影響最大　二、三線城市仍熱絡

尊榮假期總經理劉奕樑觀察，地震預言對東京、大阪、福岡等一線城市影響較大，主因為航班多、銷售壓力大，但二、三線城市因為航班少，加上包機航班，市場仍很熱絡，反而銷售迅速。

劉奕樑也指出，疫後這兩年民眾的消費型態已趨近於理性，熱潮溫度略有下降，為了維持觀光熱度，多家業者均下修獲利調整團費吸客，加上暑假前諸多不穩定因素，如何薄利多銷是旅遊業者目前課題。

▲▼釜山樂天世界，釜山旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山成為台灣人最愛去的韓國旅遊城市。上圖為釜山樂天世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼TTE旅展，台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲易飛網在此次旅展祭出多重優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

◼︎今年1至3月赴韓台灣人近40萬　韓國團費下修5%至10％、減少購物站吸客

韓國旅遊部份，易飛網副總經理李道珩指出，今年1至3月赴韓旅遊台灣人已近40萬，與2024年同期相比成長29%。隨著台韓之間航班增加、機票價格下修，今年暑假韓國團費預估下修5%至10％。

李道珩也表示，現在為了維持旅遊品質，已比較不會安排進3站購物站情況，多安排前往1個彩妝購物站，對消費者來說更無心理壓力負擔。目前台灣人赴韓旅遊趨勢更偏愛釜山、大邱等南部城市，從這裡可延伸玩慶尚南道，深度探索韓國，業者也在旅展祭出韓國暑假行程最高第二人折3000元優惠。

◼︎緬甸地震影響東南亞航班銷售　航空業者預估暑假「要旺不旺」

緬甸地震、越南麻疹等因素仍持續影響東南亞航班銷售，亞洲航空觀察，今年過完年後東南亞航班銷售明顯下降，其中泰國較嚴重，加上受到地震餘韻影響，MICE客暫停前往，加上日本性價比高，吸引不少旅客，預估今年暑假旅遊旺季可能要旺不旺。

▲▼MSC World America 美利堅號。（圖／翻攝自MSC地中海郵輪官網）

▲▼今年新下水的「MSC World America 美利堅號」帶給旅客玩加勒比海的全新體驗。（圖／翻攝自MSC地中海郵輪官網）

▲▼MSC World America 美利堅號。（圖／翻攝自MSC地中海郵輪官網）

◼︎長程線新玩法！MSC新遊輪玩加勒比海詢問度高　義大利多洛米堤成新寵

但隨著台幣升值，今年反而歐美長程線團費都略有下修，亦有許多新玩法在旅展中詢問度高。劉奕樑舉例，MSC地中海郵輪甫於4月下水的最新遊輪「MSC World America 美利堅號」，全船共有33間風格各異的酒吧與餐廳、橫跨11層甲板的超高螺旋滑梯、海上高空鞦韆與多樣化娛樂場所，並有2614間客艙，從奢華套房到家庭專區應有盡有，成為想體驗Fly Cruise的旅客詢問度最高的旅遊行程。

▲▼TTE旅展，台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼永信旅遊規劃義大利多洛米堤行程，帶旅客探索在地四大名峰。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／永信旅遊提供）

▲▼義大利多洛米堤。（圖／永信旅遊提供）

而永信旅遊則表示，目前旅客下訂並未受到太大影響，甚至已有旅客開始預訂明年過年行程。同時觀察到近年越來越多旅客追求大自然行程，因此也推出義大利多洛米堤深度行程，探索當地四大名峰，並體驗健行、遊船、冰洞，備受消費者喜愛。

◼︎下半年旅遊產品走向兩極化　維持品質的奢華行程、經濟實惠且高CP值才能吸客

劉奕樑認為，雖然目前有諸多不穩定因素影響，但仍看好第三、第四季發展，但他認為下半年旅遊產品將出現兩極調整，鎖定高端市場的行程仍舊奢華，但需維持高品質，另一種則是經濟實惠的產品，但消費者會更看重高CP值、接地氣的行程。

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