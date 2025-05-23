台北福華「彩虹座」祭2人同行第2人半價　日本美食節6/1登場

▲台北福華「彩虹座」2人同行第2人半價。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

5月15日降價的台北福華大飯店自助餐廳「彩虹座」，6月1日起推出「匠味日本：47都道府縣名饌之約」主題美食，50道日式美食無限供應。此外，飯店再加碼，即日起至6月30日，彩虹座推出雙人同行優惠，平日第2人享5折、假日第2人打6折。

▲舞菇鮭魚釜飯。(圖／台北福華提供)

彩虹座6月1日至7月31日登場的「匠味日本：47都道府縣名饌之約」，以日本47都道府縣的經典美味為靈感，打造超過50道日式創意料理，其中「紫蘇鮭魚卵山藥豆腐」選用台灣山藥與豆腐，搭配清香紫蘇葉與鮭魚卵；屬於日本中部地區風味的「甜酒釀喜知次漬燒」，用台灣甜酒釀來烹調喜知次魚；關西風的「奈良舞菇鮭魚釜飯」，則以特製高湯炊煮米飯，搭配鮮香舞菇與肥嫩鮭魚。甜點則有山形白桃蛋糕捲、小樽雙層起士、十勝紅豆奶酪到香緹鬆餅。

此外，彩虹座自5月15日起調整用餐價格，每位成人平日午餐從1650元降為1550元，下午茶從1050元降為1000元，晚餐從1750元降為1550元。周六、日及假日午餐從1880元降至1800元，下午茶從1300元降至1200元；周五晚餐從1800元降為1550元，周六及例假日從1880元降成1800元，周日晚餐維持1800元不變。

飯店即日起再加碼，6月30日前，彩虹座與珍珠坊雙人同行，平日第2人享5折，假日第2人打6折。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季5月29日回歸。（圖／台北喜來登大飯店提供）

另外，台北喜來登大飯店「十二廚」每年夏天最受好評的海鮮季5月29日回歸，餐檯供應超過30道海味，匯集了肥美松葉蟹腳、智利雪蟹腳、爆卵麵包蟹、鮮甜旭蟹等，讓螃蟹控們一次吃到飽。其他還有「新加坡辣炒蟹」、「蒜蓉粉絲冰卷」、「澎湖酸菜龍虎斑」，以及熱騰騰的「鮑魚小卷海鮮泡飯」等。

甜點區同步迎接芒果季，生乳夾心舒芙蕾、芒果生乳蛋糕捲、鮮芒果泡芙，以及與夏季限定登場的芒果百香霜淇淋。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季無限供應松葉蟹腳。（圖／台北喜來登大飯店提供）

歡慶十二廚海饗海鮮季開跑，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。