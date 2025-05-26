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小小船長召集令！暑假快樂出航　親子海上大探險

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

今年暑假，不用再為孩子找夏令營行程傷透腦筋，也不必勉強他們參加乏味的學習營隊，全家人只要登上歌詩達莎倫娜號，就像進入一座移動的遊樂王國，這艘郵輪為親子設計了一連串豐富活動，不管是戶外或室內、動態還是靜態，都能在海風與笑聲中盡情體驗，天天充滿驚喜！

小小船長召集令 暑假快樂出航 親子海上大探險（圖／歌詩達郵輪）

▲今年暑假，來海上擔任一日小船長、扮演一日小公主。（圖／歌詩達郵輪）

思高兒童俱樂部，是莎倫娜號最受小朋友歡迎的天地。專業團隊帶領孩子參加手作、遊戲與小型表演，甚至還能體驗「一日小船長」或「一日小公主」，換上制服、戴上帽子，學習如何掌舵、發號施令，有模有樣地投入角色扮演。當孩子們在童趣世界中盡情探索，爸媽也能安心擁有難得的倆人世界，在甲板上看海聊天，享受久違的悠閒時光。

小小船長召集令 暑假快樂出航 親子海上大探險（圖／歌詩達郵輪）

▲思高兒童俱樂部，是孩子們專屬的玩樂天地。（圖／歌詩達郵輪）

除了室內活動精彩豐富，戶外空間也一樣熱鬧繽紛。小朋友最期待的，莫過於露天甲板的滑水道了。從高處俯衝而下，直奔涼爽的水池，整個過程不只刺激，還伴隨著無敵海景。想揮灑更多汗水？也可以加入三對三的籃球鬥牛賽，在海上與新認識的朋友一決高下，把暑氣和壓力全都丟到海裡。

小小船長召集令 暑假快樂出航 親子海上大探險（圖／歌詩達郵輪）

▲露天滑水道刺激好玩，還有海景做伴。（圖／歌詩達郵輪）

當太陽西下，別錯過麗都日光甲板與天幕影院這兩大亮點。滑動式玻璃穹頂，讓日光甲板全年都能享受如地中海般的溫暖與泳池。而夜晚，天幕電影在星光下播放，全家人一起看著大銀幕播映的熱門影片，這樣的海上時光，既浪漫又難忘。

小小船長召集令 暑假快樂出航 親子海上大探險（圖／歌詩達郵輪）

▲無論海上天氣如何，日光甲板與天幕影院總是呈現溫暖明媚的「地中海」氣候。（圖／歌詩達郵輪）

當然，美食更是這趟旅程的重要篇章。從現烤義式比薩到香氣四溢的佛羅倫斯牛排，再到大人小孩都無法抗拒的冰淇淋甜點，船上一應俱全，還有米其林三星主廚特製料理，讓用餐時光宛如星級饗宴。不管是想要品嘗道地義大利風味，或是亞洲、歐美經典料理，在海上，都能找到讓味蕾感動的選擇。夜晚時分，更可以到特色酒吧享受微醺時光。

小小船長召集令 暑假快樂出航 親子海上大探險（圖／歌詩達郵輪）

▲莎倫娜號擁有多間不同風格的特色餐廳。（圖／歌詩達郵輪）

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

詳見：
歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW
歌詩達郵輪LINE官方帳號_https://line.me/ti/p/~@928bhgik

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 暑假出遊

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