台北48樓高空韓式餐酒館試營運　泡菜牛肉薯條、燉牛小排必吃

▲台北48樓高空韓式餐酒館「boon」新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei是全台最高的餐酒吧，經營團隊theLOOP集團看準韓流風潮，在這裡開設全新品牌「boon現代韓式餐酒館」，由韓裔美籍趙韓淞主廚帶領團隊，以他的經歷背景為基礎，在傳統韓式料理融入美式風格，推出韓式生牛肉、辣炒年糕麵疙瘩等創新菜色，同時還依據日與夜，劃分不同元素主軸菜單。

近年韓國料理知名度大增，經營CÉ LA VI Taipei的theLOOP集團看準韓流風潮的延伸，攜韓裔美籍趙韓淞主廚與施柔安甜點師傅，在微風南山48樓打造全新品牌「boon現代韓式餐酒館」，目前試營運中。「boon的菜色不是大家平常所想像的那種韓式風味」，趙韓淞說到，boon的餐飲核心來自社群感與共享餐飲，「食物在分享中更顯美味，這也是韓國人最習慣的用餐方式」，為此設計出每道料理適合2至3人享用的份量。

▲韓式生牛肉。（圖／記者黃士原攝）

boon菜單裡有近40道料理，趙韓淞畫分為白天與夜晚兩種不同菜色，並以韓式、西式兩大料理背景作為核心，全天供應的ALL DAY菜單中約8成為韓式風格，2成美式，例如「辣炒年糕麵疙瘩」重新詮釋韓式炒年糕，以義式麵疙瘩取代，搭配煙燻培根與濃郁辣味玫瑰奶油醬；「韓式生牛肉」則藉以格拉納帕達諾起司、鯷魚展現豐富口感。

▲韓式燉牛小排。（圖／記者黃士原攝）

「韓式燉牛小排」先將牛小排以長時間燉煮，再用特殊的Salamander炙燒模式，讓牛小排軟嫩多汁，並以多種醬汁、烤茴香泥賦予酸甜風味；「辣味豬五花」則使用25公分鐵籤子來串起豬五花，以韓式甜辣醬醃製一晚後再慢烤，搭配焦香小洋蔥、焦糖甘藍與泡菜焦糖醬，甜辣微帶酸感。

▲煙燻牛肉三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式牛肉泡菜起司薯條。（圖／記者黃士原攝）

晚上9點後才能點用的「Late Night」，趙韓淞設計了不需刀叉、方便用手拿著走的餐點，並藉以美式料理為基礎，再加入韓式風味點綴，其中8成美式、2成韓式的菜單風格，與白天正好相反。餐廳推薦必吃的「煙燻牛肉三明治」，在烤麵包裡夾入現刨帕斯特拉米牛肉與泡菜糖醋醬、自製超級醬與芥末奶油，是美國街頭的韓式風味新樣貌；「韓式牛肉泡菜起司薯條」在皺紋薯條上，層層堆疊韓式烤牛肉、泡菜丁、切達起司、青蔥、香菜與特製超級醬。

▲「大醬焦糖冰棒」以韓式大醬來搭配牛奶、馬斯卡彭起司。（圖／記者黃士原攝）

甜點主廚施柔安則以傳統韓國甜點作為靈感，將童年回憶的香蕉牛奶、卡士達派等熟悉元素注入，例如「大醬焦糖冰棒」以韓式大醬來搭配牛奶、馬斯卡彭起司；「香蕉派」以香蕉卡士達醬、香緹鮮奶油，為沙布列餅帶來濃郁滑順氣息。

▲鳥貴族台灣第4家店插旗南京復興商圈。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」去年9月登台後，目前已經拓展3家分店，接下來將插旗南京復興商圈，進駐慶城街1號商場2樓，目前正在裝潢中，尚未公布開幕日期。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。