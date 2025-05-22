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端午4大樂園優惠！18歲⭣免費玩　身分證中「5、3、1、0」省757元

▲端午連假期間（5月30日-6月1日），麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，馬拉灣「人體龍舟賽」也開放網路報名。（圖／麗寶樂園提供）

▲端午連假期間，麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠（需搭配一名陪同者現場購買全票899元）。（圖／麗寶樂園提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過十天就是端午節三天連假，國內4大樂園陸續祭出省錢好康，台中麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，小人國對中身分證字號「5、3、1、0」可享293元入園，六福村也有出生民國日期對中「5」的門票好康，一起下滑查收。

▲端午連假期間（5月30日-6月1日），麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，馬拉灣「人體龍舟賽」也開放網路報名。（圖／麗寶樂園提供）

▲馬拉灣「人體龍舟賽」也開放網路報名。（圖／麗寶樂園提供）

台中麗寶樂園、馬拉灣
端午連假期間（5月30日-6月1日），麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，凡民國96年6月1日之後出生，現場購票出示本人身分證件正本，並搭配一名現場購買全票899元，即可免費暢玩探索世界或馬拉灣。5月30日及5月31日探索世界夜間營運到晚上7點，凡於下午4點1後入園，探索世界兩人同行只要499元。

同時，馬拉灣「人體龍舟賽」開放網路報名，不只免費，參賽還送摩天輪搭乘券，冠軍可獲得雙園門票4張。怕玩到太晚，麗寶福容大飯店雙人一泊二食10,888元，贈送雙園雙日門票與同樂券；賽車主題旅店則推出雙人5,888元、四人8,888元一泊一食方案，同樣搭配雙園雙日券。

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國祭出身分證對對碰優惠，對中門票293元（原價1050元），省757元。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園
小人國主題樂園於5月30、31日、6月1、7、8日這5天，祭出身分證對對碰，凡身分證字號有5、3、1、0，不限順序對中任3個數字，現場購票且主動出示本人身分證，即享門票優惠293元（原價1050元），省757元；對中不相同任2個數字，享門票393元；即便只中1個數字，也有493元優惠。未滿3歲憑健保卡免費入園。

▲六福村媽媽5月10號、11號兩天免費入園;六福莊「剛果綠地房」。（圖／六福村提供）

▲5月30日至6月1日玩六福村，身分證字號或出生民國年／月／日含「5」者，享門票499元。（圖／六福村提供）

六福村主題樂園
六福村在官方粉專釋出端午連假三優惠，5月30日至6月1日這三天，身分證字號或出生民國年／月／日含「5」者，享門票499元，同行親友享599元（至多3位），但西元年不適用。另外，未滿6歲孩童免費入園，需有1位滿18歲成人另外購票陪同入園；凡設籍桃竹或身分證（H、J、O 者）同享499元。

九族文化村
南投九族文化村不只端午節優惠，整個5月份，只要名字中含有「南、投、觀、光、季」其中一個字，現場向購票人員出示身分證，可享成人票780元、學生票680、兒童票490元，約省下200-300元。

關鍵字： 樂園旅遊 六福村 麗寶樂園 樂園優惠 馬拉灣 小人國主題樂園 九族文化村

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