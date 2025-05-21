「台灣最美飯店」24家名單出爐！花蓮理想大地、淡水福容7連霸

▲2025第七屆易遊網「台灣最美飯店」20日公布，「花蓮理想大地渡假飯店」獲7連霸。（圖／易遊網提供）



記者彭懷玉／綜合報導

有飯店界奧斯卡之稱的「台灣最美飯店」名單於昨日公布，累積約30萬票數，最終選出24間優勝飯店。由「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭」獲7連霸，新面孔「安娜與國王酒店」則奪下「最美飯店」與「最美房間」雙獎，完整名單如下，供民眾出遊參考。

▲嘉義「安娜與國王酒店」以黑馬之姿獲雙獎。（圖／記者彭懷玉攝）



得獎名單：

最美慢活渡假獎

花蓮地區獲獎：理想大地渡假飯店獲7連霸，瑞穗天合國際觀光酒店也連續獲獎。

首度入選：北投麗禧溫泉酒店、華泰瑞苑。

宜蘭地區獲獎：凱渡廣場酒店、礁溪老爺酒店。

▲墾丁hotel dua。（圖／記者蔡玟君攝）



最美都會氛圍獎

本土品牌獲獎：君品酒店、禧榕軒大飯店、Hotel dùa。

國際品牌入選：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、台北晶華酒店、台北新板希爾頓酒店。

▲台北新板希爾頓酒店。（圖／易遊網提供）



最美親子享樂獎

獲獎飯店：新悅花園酒店、南方莊園、墾丁凱撒大飯店、綠舞國際觀光飯店、日月潭力麗溫德姆，福容淡水漁人碼頭獲7連霸。

▲福容大飯店淡水漁人碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）



最美風格設計獎

首度獲獎：安娜與國王酒店、宜蘭力麗威斯汀。

再度上榜：阿樹國際旅店、台北時代寓所、七星潭水上明月海景渡假旅店、品文旅礁溪。

▲墾丁凱撒大飯店豪華花園套房。（圖／易遊網提供）



最美房間獎

獲獎房型包含：新悅花園親子房、福容淡水海景和式房、安娜與國王國王套房、瑞穗天合別墅、墾丁凱撒花園套房、七星潭水上明月海景渡假旅店無障礙房。



口碑推薦獎

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館獲得，雖未進入優勝名單，但因地理位置與雙泉特色深受好評。

▲七星潭水上明月海景渡假旅店-拉斐爾愛心天使無障礙海景房。（圖／易遊網提供）



第7屆易遊網「台灣最美飯店」票選圓滿落幕，為感謝廣大網友熱情支持，5月29日至6月13日易遊網攜手最美飯店優勝得主推出優惠價、免費升等、贈餐點、假日不加價等多項好康，同時再加碼提供限時「7%無上限折扣碼」，以優惠價盡情體驗台灣飯店之美。