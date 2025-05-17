不只淡水！苗栗也有200公尺「南瓜隧道」期間限定

▲淡水「南瓜隧道」免費開放到5月底。（圖／新北市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北淡水和苗栗造橋皆有南瓜季，其中，淡水區屯山里一口氣打造9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道，是淡水熱門景點，5月底前開放免費參觀；造橋鄉南瓜季於苗翔牧場舉辦，也有200公尺長的南瓜隧道，讓民眾前來打卡拍照。

▲淡水「南瓜隧道」每年吸引眾多遊客前來 。（圖／新北市農業局提供）



新北淡水南瓜隧道

每年5至6月為淡水區南瓜產季，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，今年共有9座、總長超過400公尺，隧道由5種顏色、10個品種的南瓜構成，巡遊其中宛如進入瓜類的大觀園，奇形怪狀的各式型態繽紛又童趣。

▲淡水南瓜隧道共有9座、總長超過400公尺。（圖／記者彭懷玉攝）



今年除了屯山阿嬤的隧道外，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道，民眾可以提前和農場預約看南瓜、買南瓜。

南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，從捷運淡水站搭公車至灰瑤子站或屯山國小站下車，再步行前往，Google定位「淡水南瓜隧道」即可找到，淡金路五段沿途白線皆可停車。

▲各類南瓜在棚架上爭奇鬥艷，構成200公尺長的南瓜隧道。（圖／苗栗縣政府提供）



苗栗2025造橋南瓜季

不只淡水，苗栗也有南瓜隧道！邁入第17年的造橋鄉南瓜季，今年活動已在5月10日開跑，各類南瓜在棚架上爭奇鬥艷，構成200公尺長的南瓜隧道，同樣繽紛又好拍。

▲2025造橋南瓜季展售各種南瓜。（圖／苗栗縣政府提供）



今年在縣府補助下，造橋鄉公所本周六日（17日、18日）在牛奶故鄉苗翔牧場擴大舉辦，展示大南瓜800株、造型南瓜3000株、食用西洋南瓜15000株等，其中，西洋南瓜有東昇、瑞福、李白、一品、吉安等5種品種，傳統南瓜品種有阿成、金Ｑ、牛奶南瓜等，還能免費品嚐清蒸南瓜、炒米粉、雞湯等美食。

