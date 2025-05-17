ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不只淡水！苗栗也有200公尺「南瓜隧道」期間限定

▲淡水「南瓜隧道」只免費開放到月底 。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水「南瓜隧道」免費開放到5月底。（圖／新北市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北淡水和苗栗造橋皆有南瓜季，其中，淡水區屯山里一口氣打造9座總長超過400公尺，5種顏色的南瓜隧道，是淡水熱門景點，5月底前開放免費參觀；造橋鄉南瓜季於苗翔牧場舉辦，也有200公尺長的南瓜隧道，讓民眾前來打卡拍照。

▲淡水「南瓜隧道」只免費開放到月底 。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水「南瓜隧道」每年吸引眾多遊客前來 。（圖／新北市農業局提供）

新北淡水南瓜隧道
每年5至6月為淡水區南瓜產季，其中有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素，透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成「南瓜隧道」，今年共有9座、總長超過400公尺，隧道由5種顏色、10個品種的南瓜構成，巡遊其中宛如進入瓜類的大觀園，奇形怪狀的各式型態繽紛又童趣。

▲淡水南瓜隧道只展到5月底，免費參觀要看要快。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水南瓜隧道共有9座、總長超過400公尺。（圖／記者彭懷玉攝）

今年除了屯山阿嬤的隧道外，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道，民眾可以提前和農場預約看南瓜、買南瓜。

南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，從捷運淡水站搭公車至灰瑤子站或屯山國小站下車，再步行前往，Google定位「淡水南瓜隧道」即可找到，淡金路五段沿途白線皆可停車。

▲2025造橋南瓜季。（圖／苗栗縣政府提供）

▲各類南瓜在棚架上爭奇鬥艷，構成200公尺長的南瓜隧道。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗2025造橋南瓜季
不只淡水，苗栗也有南瓜隧道！邁入第17年的造橋鄉南瓜季，今年活動已在5月10日開跑，各類南瓜在棚架上爭奇鬥艷，構成200公尺長的南瓜隧道，同樣繽紛又好拍。

▲2025造橋南瓜季。（圖／苗栗縣政府提供）

▲2025造橋南瓜季展售各種南瓜。（圖／苗栗縣政府提供）

今年在縣府補助下，造橋鄉公所本周六日（17日、18日）在牛奶故鄉苗翔牧場擴大舉辦，展示大南瓜800株、造型南瓜3000株、食用西洋南瓜15000株等，其中，西洋南瓜有東昇、瑞福、李白、一品、吉安等5種品種，傳統南瓜品種有阿成、金Ｑ、牛奶南瓜等，還能免費品嚐清蒸南瓜、炒米粉、雞湯等美食。
 

關鍵字： 新北市旅遊 新北市旅遊 淡水南瓜隧道 苗栗旅遊 2025造橋南瓜季 南瓜隧道 南瓜季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

推薦閱讀

南洋美食市集5/24圓山花博登場　

南洋美食市集5/24圓山花博登場　

住套房聽法式演奏！北市2飯店專案

住套房聽法式演奏！北市2飯店專案

印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市

印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市

全台「2處南瓜隧道」期間限定

全台「2處南瓜隧道」期間限定

漢堡王「雞薯條堡」開賣1天就完售

漢堡王「雞薯條堡」開賣1天就完售

7大速食店周末優惠懶人包

7大速食店周末優惠懶人包

高雄「一顆1元地瓜球」太佛心！

高雄「一顆1元地瓜球」太佛心！

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

五桐號2大飲品限時買1送1

陽明山最新「草山觀瀑吊橋」搭車就到

淡水金色水岸「海堤段」動工！

2家手搖飲新店開幕優惠一次看

台灣甜點店新推「生甜甜圈」

平日下午爽吃3.5小時　王品鍋物延長用餐時間

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

淡水秘境「粉白相間百合」免費賞

台北老派咖啡廳「上千本漫畫」免費看

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

熱門行程

最新新聞更多

南洋美食市集5/24圓山花博登場　

住套房聽法式演奏！北市2飯店專案

印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市

全台「2處南瓜隧道」期間限定

漢堡王「雞薯條堡」開賣1天就完售

7大速食店周末優惠懶人包

高雄「一顆1元地瓜球」太佛心！

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366