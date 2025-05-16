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春水堂「蜜香紅茶霜淇淋系列」新上市　2門市限定販售

▲▼「春水堂」推出全新「蜜香紅茶霜淇淋系列。（圖／春水堂提供）

▲春水堂推出全新「蜜香紅茶霜淇淋系列。（圖／春水堂提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「春水堂」歡慶42周年推出全新「蜜香紅茶霜淇淋系列」，選用經典蜜香紅茶製成霜淇淋搭配Q彈珍珠，一共有2口味選擇，限定只在2門市販售。

春水堂推出全新「蜜香紅茶霜淇淋系列」，嚴選蜜香紅茶製成絲滑霜淇淋，每一口都能吃到天然蜜香、甘甜茶感，搭配奶香濃郁不膩口，一共有「蜜香紅茶霜淇淋」及「麵茶蜜香紅霜淇淋」2口味選擇，皆通通加入招牌好命珍珠，再分別使用海鹽蝴蝶餅，以及帶有炒焙香氣的麵茶粉、酥脆爆米花等配料，提升整體風味，限定只在華山店、國美店開賣，北部售價118元、中部108元。

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

COLD STONE即日起也推出全新「瀨戶內鹽冰淇淋」，選用瀨戶內鹽結合濃郁奶香製成鹹甜口感，首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO，再放上提拉米蘇威化餅增添口感，每一口都像在吃花生巧克力；「鹽巧克脆脆」則拌入巧克力醬及苦甜黑可可餅乾，最後放上裹上可可粉的巧克力可頌餅乾，打造三重巧克力滋味。

「鹽焦糖乳酪」使用瀨戶內鹽冰淇淋拌入乳酪丁、焦糖醬，最後放上人氣香濃海鹽可頌餅乾，奶香滋味更升級，限時販售起至7月24日。

為歡慶新品上市，至5月18日前全門市可享「中杯以上冰淇淋第2件半價」優惠；至5月29日加碼領LINE初夏優惠券，可享中杯以上冰淇淋買1送1，以上不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；5月23日至5月25日門市還有「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件70元」，不含脆餅且以價低者為優惠品項。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 春水堂 COLD STONE

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