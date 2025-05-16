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SUKIYA新推2種牛丼尺寸　肉大碗肉量1.5倍「飯量減少」

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」日前宣布推出2款牛丼新尺寸，分別是「肉多飯少」的「肉大碗（119元）」、肉飯都增加的「大碗（129元）」，但停賣「超值碗」。

連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」為了回應顧客長久以來對於豐富口味及多樣化尺寸的期盼，業者日前宣布新推2款牛丼新尺寸，分別是肉量為中碗的1.5倍、飯量0.9倍的「肉大碗（119元）」、肉飯都是中碗1.3倍的「大碗（129元）」。不過肉量1.3倍、飯量不變的「超值碗」則是停賣。

▲すき家日前宣布推出2款牛丼新尺寸 。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家台灣臉書）

▲すき家日前宣布推出2款牛丼新尺寸 。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家台灣臉書）

雖然有網友表示「又是變相漲價」，但也有人表示「原本一個多月前超大碗從139元漲價到159元，導致我幾乎不去SUKIYA了，現在推出肉量1.5倍，價錢只有119元的肉大碗，讓原本的客群願意重新回去吃」。

此外，繼三民九如店、澄清店之後，「すき家（SUKIYA）」高雄第3家分店地點也曝光了，地點在建國三路上、麥當勞的隔壁，離火車站僅200公尺。

▲爭鮮聯名活動。（圖／爭鮮集團提供）

▲爭鮮迴轉壽司與韓國人氣IP「Second Morning」一起打造6款清爽水果風味壽司。（圖／爭鮮集團提供）

另外，爭鮮餐飲日前再推出聯名活動，爭鮮迴轉壽司與韓國人氣IP「Second Morning」一起打造6款清爽水果風味壽司，分別是焦糖蜜柑鮭、百香海灣貝最中、柚香檸檬赤蝦、百香檸檬乳酪蝦、果漾檸檬蝦沙拉、柚香泡菜和牛。

▲爭鮮聯名活動。（圖／爭鮮集團提供）

▲「MAGiC TOUCH」則是攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」推出7道潮食。（圖／爭鮮集團提供）

「MAGiC TOUCH」則是攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」品牌「金家ㄟ 」，推出7道韓式潮食，除了用洋釀醬研發的洋釀軟殼蟹手卷、金家ㄟ洋釀唐揚雞，還有雪蟹起士茶碗蒸、醬醃赤蝦壽司、韓式人蔘雞烏龍麵、韓式大醬米香雞肉串與黑糖米栗冰淇淋。

關鍵字： 美食雲 SUKIYA すき家

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