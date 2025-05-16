淡水金色水岸「最美觀景段」動工　開闊視角遠眺出海口、觀音山　

▲淡水金色水岸自行車道優化工程「海堤段」於今日開工，預計明年中完成。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

淡水金色水岸自行車道優化工程已啟動，繼關渡段3月動工後，秘境亮點「海堤段」於今日正式開工，預計於明（2026）年中完成，未來能以更開闊視角遠眺淡水河出海口與觀音山。

▲現況自行車道老舊及景觀單調，且缺乏遮蔭。



新北市高灘處處長黃裕斌表示，淡水金色水岸向來深受旅客喜愛，為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，淡水金色水岸自行車道優化工程共投入5.85億元，範圍從關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里。計畫分為5大區段進行，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」。

▲海堤段介於海尾仔至淡海新市鎮之間。



高灘處表示，「海堤段」自行車道過去存有視覺封閉、缺乏遮蔭空間及自行車道中斷騎乘等問題，改善後騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭休憩節點，也將縫合騎乘路線。

未來完工後能遠眺淡水河出海口與觀音山，並強化景觀串聯與休憩節點，讓遊客不只騎得順暢，更能停下腳步，好好欣賞得天獨厚出海口景致、夕陽餘暉映照淡水河面的風貌。

▲海堤段工程將打造觀海自行車道。（模擬圖／新北市高灘處提供，下同）



海堤段總長約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道，規劃以海稜一線進行淨寬3公尺之堤頂自行車道的建置，以綠帶將高架橋落柱和海堤混凝土結構面進行綠美化，並藉優化堤內既有人行自行車道與入口標誌指引。

▲自行車道拓寬至3公尺，以及鋪面改善。



全線平面段於海堤基礎混凝土底層加鋪平均5公分瀝青面層，維持人行動線為1公尺寬，自行車動線3公尺雙向。考量淡水河出海口環境特性，橋面及集水池邊安全護欄設施選用不鏽鋼材質，並具耐候、抗蝕之特性，於出入口節點設置入口意象指標牌，沿線增設人行道與休憩平台等休憩設施。

▲工程將打造堤頂自行車道，供半遮蔭且可遠眺海景的休憩節點。



高灘處說，海堤段自行車道路線行經淡水新市鎮河岸，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段，完工後將成為淡水金色水岸秘境亮點。不過，施工期間海堤段將全線封閉施工，請民眾改道至公司田溪步道通行。此外，「竹圍段」正辦理發包作業、「紅樹林段」及「沙崙段」規劃設計中。