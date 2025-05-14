480秒「無人機群飛秀」桃園就有　35家餐車、文創市集端午限定

▲台茂購物中心一次公布即日起至端午連假活動。（圖／台茂購物中心提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「無人機展演」桃園也有！台茂購物中心一次公布即日起至端午連假活動，5月31日晚間有480秒無人機群飛秀；5月31日、6月1日「端午節市集」，聚集35家餐車、文創手作攤位。

▲5月31日「無人機群飛秀」壓軸登場，高科技無人機點亮夜空，演出時間達480秒。



端午節節目：

5月30日 (五) 下午16:00-16:30：融合特技、街舞、武術的「撼天動地 舞動新境」表演。

5月31日 (六）下午15:30-17:30：「端午好運立蛋大賽」挑戰者有機會贏得價值15,000元的純金蛋。（須提前報名，報名即贈「1斤雞蛋」，報名至5月22日截止）

5月31日 (六）晚間19:40-19:48：「無人機群飛秀」壓軸登場，高科技無人機點亮夜空，編織出期間限定的圖案，演出時間達480秒。

6月1日 (日) 下午14:00-17:00：寶寶爬行比賽（須提前報名，報名至5月30日截止）

▲寶寶爬行比賽。



端午節市集

台茂公園於5月31日至6月1日舉辦「端午節市集」，嚴選35家美食、文創手作攤位及人氣餐車。從雞蛋糕、鬆餅、水果，到排骨酥、炸海鮮、韓式飯捲、豬腳滷味等鹹食都有，各式特色餐車中，包含那個彩色地瓜球、胖子修餐車的鹹豬肉米腸組合餐、烤玉米、烤鴨等。此外，文創飾品小店也少不了，甚至有彩繪師為兒童臉部彩繪。

▲▼5月31日至6月1日舉辦「端午節市集」，嚴選35家美食、文創手作攤位及人氣餐車。



韓流美食大賞

「韓流美食大賞」也從今（14日）至5月27日在B2微笑劇場登場。集結了來自首爾到濟州島的各式韓國美味，包括道地美食料理，多家實演職人現場製作鹹甜韓食，如白飯殺手「奉船長」的醬油螃蟹、韓式冬粉、現烤魷魚、韓式飯捲、韓式炸雞、辣炒年糕等，還有經典的玉米燒、核桃燒，重現道地的布帳馬車小吃氛圍。想學著做菜，也邀請韓國年輕船長奉船長與台灣型男主廚吳秉承，於5月16日下午2點進行料理教學，示範「醬油螃蟹」的烹調秘訣。