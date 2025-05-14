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從下午2點一路吃到5點　燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

▲肉次方。（圖／王品提供）

▲肉次方平日下午2點可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

繼涮乃葉午餐不限時、熊一燒肉台大店吃滿4.5小時之後，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方 燒肉放題」，6月底平日下午2點兩人以上內用消費，用餐時間延長到3小時。

搶攻畢業季平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，即日起至6月底，平日下午2點兩人以上內用消費，可以吃到下午5點，嗑肉戰線長達3小時。而且點用任一套餐，用99元就能加購北海道生食級干貝1份，400ml的生啤酒也有買一送一。

▲6月底前平日前往「和牛涮」內用消費768元（含）以上套餐，即享「極上和牛鞍下」吃到飽。（圖／王品集團提供）

連鎖和牛吃到飽品牌「和牛涮」近期推出只送不賣的隱藏部位，6月底前平日內用消費768元（含）以上套餐，即享「極上和牛鞍下」吃到飽，此部位為和牛背肩部位，肉質精瘦柔嫩，油花細膩，加價49元升級「關西壽喜燒」。

▲金子半之助與日本橋海鮮丼辻半攜手舉辦感謝祭。（圖／記者黃士原攝）

另外，金子半之助與日本橋海鮮丼辻半攜手舉辦感謝祭，5月15日至6月30日舉辦聯合抽獎活動，前者消費滿499元、後者消費滿1200元，登錄發票完成資料填寫即可參加抽獎，5月29日起周周出抽美食兌換券、吃貨恐龍雲朵帆布袋、萬元儲值金及現金折扣券，7月10日加碼抽最大獎5萬2000哩程數（等同日本來回雙人機票）、AirPods Pro 2、6人份大同電鍋。

關鍵字： 美食雲 肉次方 王品 王品集團 吃到飽

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