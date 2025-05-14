ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

星宇航空加州安大略6月2日開航倒數計時！邀請「不死鳥」郭泓志擔任航線宣傳大使

▲▼星宇航空,加州安大略,郭泓志。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空加州安大略開航倒數計時！（圖／星宇航空提供，下同）

生活中心／綜合報導

星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，為這令人期待的時刻，今日於官方粉絲專頁隆重發布全新開航宣傳影片，以熱情洋溢的倒數計時揭開新航線序幕！令人雀躍的是，星宇航空特別邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，聯手一線團隊，包括機場地勤、機務、空服員、飛行員及地勤人員，以充滿活力的傳球接力，展現全員齊心、蓄勢待發迎接全新航線的啟航。節奏明快的宣傳影片最後，郭泓志驚喜登場，接下最後一棒，以其招牌熱情邀請全球旅客與星宇航空一同飛向安大略，展開全新旅程。

星宇航空表示，去年因邀請曾效力於洛杉磯道奇隊的台灣之光郭泓志，擔任「道奇星宇日」開球嘉賓而結緣，合作過程中得知其每年都會帶家人飛往加州度過寒暑假，當他得知星宇航空即將開航安大略時，興奮之情溢於言表，並特別分享安大略機場通關快速、周邊交通順暢等優點，也因此便認定郭泓志為加州安大略航線宣傳大使的不二人選！希望藉由這支可愛又充滿活力的影片，傳達星宇航空對於6月2日開航安大略航線的開心與期待！

▲▼星宇航空,加州安大略,郭泓志。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空特別邀請到「不死鳥」郭泓志，擔任加州安大略航線宣傳大使。

除了令人熱血沸騰的開航倒數影片，6月2日首航當日星宇航空準備了互動遊戲邀請旅客來體驗，台灣之光郭泓志也將以加州安大略宣傳大使的身份親臨現場，與旅客們同歡，共同見證這歷史性一刻。

安大略作為星宇航空北美航網的第四個航點，以其鄰近亞裔聚落、通關快速及交通便利等特色，成為經常往返大洛杉磯地區民眾的首選，星宇航空誠摯邀請所有旅客搭乘星宇航空飛往加州安大略，體驗便捷的通關服務、舒適的飛行旅程，以及星宇航空一貫的卓越服務品質。

星宇航空官方粉絲頁「加州安大略」全新開航宣傳影片

關鍵字： 星宇航空 加州安大略 郭泓志

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【請支援搶票】泰國超商店員幫搶演唱會門票整個手忙腳亂XD

推薦閱讀

星宇航空7周年「全航線機票88折」　華航最低下殺2856元起

星宇航空7周年「全航線機票88折」　華航最低下殺2856元起

「480秒無人機群飛秀」桃園就有

「480秒無人機群飛秀」桃園就有

星野集團來台徵才「年薪450萬日圓」

星野集團來台徵才「年薪450萬日圓」

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

昂坪360「迪士尼纜車」暑假搭得到

昂坪360「迪士尼纜車」暑假搭得到

星宇航空加州安大略開航倒數計時

星宇航空加州安大略開航倒數計時

Uber One會員周限時8天開跑

Uber One會員周限時8天開跑

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

雪梨市中心逛街指南裝置藝術＋地標巡禮

雪梨市中心逛街指南裝置藝術＋地標巡禮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

淡水秘境「粉白相間百合」免費賞

今夏必去哆啦A夢2大景點

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

「麥味登X史努比」聯名一次看！

金豬食堂開幕第2天搶排人潮變少

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

竹子湖花開了！全台「4繡球花景點」

清晨就開排！台中40年市場爌肉飯老攤

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

熱門行程

最新新聞更多

「480秒無人機群飛秀」桃園就有

星野集團來台徵才「年薪450萬日圓」

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈

昂坪360「迪士尼纜車」暑假搭得到

星宇航空加州安大略開航倒數計時

Uber One會員周限時8天開跑

燒肉吃到飽「肉次方」延長用餐時間

嘉義新景點「太平圓山觀星平台」啟用

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366