拉亞漢堡聯名《黑白大廚》愛德華李　有韓式拌飯米堡、烤牛堡

▲拉亞漢堡跨海找來《黑白大廚》人氣明星主廚「愛德華李」合作。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」驚喜邀來《黑白大廚》人氣明星主廚愛德華李（Edward Lee）跨海合作翻玩台式早餐，融合台、美、韓文化打造4款聯名餐點，有「帶著走韓式拌飯米堡」以及「韓式烤肉拌飯」等，就是要讓消費者用親民價格吃到頂級美味，5月15日起於全門市限時開賣。

▲首推2款聯名漢堡「 Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡（左）」、「Edward Lee帶著走韓式拌飯米堡（右）」。

▲韓式拌飯米堡裡頭有菠菜、泡菜、煎蛋及牛肉餅。

「拉亞漢堡X愛德華李」推出「愛德華的早餐任務」聯名活動，首推以親民價格打造每天都能吃到的韓式經典「Edward Lee帶著走韓式拌飯米堡」、「 Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」。

「韓式拌飯米堡」靈感來自於韓式拌飯，香Q米飯夾入牛肉餅搭配主廚特調醬、涼拌菠菜、經典泡菜，最後放上一顆煎蛋，打造豐富口感，售價115元。

▲韓式烤牛芝加哥堡把美式漢堡結合韓式風味打造全新滋味。

「韓式烤牛芝加哥堡」以經典芝加哥堡夾入炭烤牛五花肉，搭配濃郁主廚特調醬香，還有生菜、泡菜、起司等料，香氣十足，售價109元。

另外，還有主廚特調醬汁包裹香嫩烤肉拌入白飯、蔬菜的「主廚醬選X韓式烤肉拌飯」，售價160元，以及Q彈年糕裹上主廚特調醬汁的「主廚醬選X韓式辣炒年糕」，售價60元。以上聯名餐點將於5月15日起至8月6日在拉亞全門市限定販售。

▲《黑白大廚》明星主廚愛德華·李（Edward Lee）。

愛德華李今（14）日也現身記者會現場製作韓式拌飯米堡，他指出促成此次合作原因是因為想把韓式味道帶進台灣早餐當中，且以獨特的方式呈現，例如石鍋拌飯是很受歡迎的料理，但食用不是很方便，因此想以方便快速簡易的享用方式帶給民眾，才有韓式拌飯米堡的誕生。

為歡慶首度聯名，拉亞漢堡也於APP祭出限時優惠，5月15日起至8月6日凡下載Laya NOW APP單筆線上支付消費滿200元（內含任一款愛德華聯名餐點），有機會抽中美國華盛頓雙人來回機票，且不用訂位還有機會進入愛德華李主廚位於華盛頓特區開設的現代韓式精緻料理餐廳「SHIA」享受雙人饗宴。

▲▼加碼推出聯名限定包裝。

拉亞漢堡與2大外送平台合作推出獨家優惠套餐，5月15日起「foodpanda」獨家推出「Edward Lee帶著走韓式拌飯米堡」，凡點購新品搭配套餐可享75折優惠；「Uber Eats」則獨賣「Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」，加購新品套餐則可享8折優惠。

▲Q Burger推出全新「黑松露系列」。（圖／Q Burger提供）

另一早餐品牌「Q Burger」則推出「黑松露系列」新品，包括「黑松露蕈菇菲力雞軟法」，以歐洲進口黑松露醬為主角，搭配奶香奶油炒蕈菇、嫩煎菲力雞肉，夾入外酥內軟的現烤軟法麵包，售價95元；豪邁版「黑松露蕈菇4oz厚牛堡」嚴選4盎司100%純牛肉現煎，結合濃郁起士、黑松露醬，香氣滿滿，售價135元。

還有現烤吐司包裹黑松露蕈菇歐姆蛋的「黑松露蕈菇歐姆蛋吐司」，售價59元；香酥厚片覆蓋黑松露醬、乳酪絲的「黑松露焗烤厚片」，售價80元；黑松露醬搭配進口奶油及起司與烤餅一同焗烤的「黑松露蕈菇烤餅」，售價80元；以及「黑松露蕈菇嫩蛋捲」，新鮮洗選蛋加入黑松露、蕈菇醬、乳酪絲煎至柔嫩細滑口感，再以黑松露醬點綴，售價65元。

為歡慶新品上市，Q Burger祭出APP會員獨享優惠，5月14日以點數300點可兌換限量黑松露蕈菇4oz厚牛堡20元折價券、5月20日以點數300點可兌換限量大杯雲朵奶蓋紅茶大15元折價券、5月27日以點數300點可兌換限量黑松露蕈菇菲力雞軟法15元折價券。

即日起更加碼以點數850點可兌換法國No1.電影《第一夫人的逆襲》電影票1張、1200點兌換電影票2張，數量有限，兌完為止，確切日期場次依影城公告為主；6月1日起還可用點數1200點兌換古典天團《Arod弦樂四重奏》音樂會門票1張，數量有限、兌完為止。