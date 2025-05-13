米蘭傳奇甜點COVA相隔5年再登台　101店明天開幕

▲相隔5年多！百年米蘭傳奇甜點COVA再度登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

曾在2016年引進台灣的百年米蘭傳奇甜點COVA，今年再度回歸，台北101店明天正式開幕，提供道地義大利風味的咖啡、蛋糕及巧克力。

1817年，全球第一間COVA開設在米蘭斯卡拉劇院（La Scala theatre）旁，義大利知名的歌劇作曲家朱塞佩．威爾第、賈科莫．普契尼與作家海明威皆是COVA的座上賓，而許多歐洲王公貴族也鍾愛於此聚會，是當時最時髦的社交沙龍。經過200年後，COVA仍是當地的人氣甜點店，也是國外旅客必訪的景點之一。

▲百年米蘭傳奇甜點COVA台北101店明天開幕。（圖／記者黃士原攝）

2013年，LVMH集團入主COVA，2016年則被代理引進台灣，第一家店位於微風信義，提供義大利口味的咖啡、蛋糕及巧克力，其中巧克力部分，全都是在義大利手工製作完後，再運送來台。只是經營3年後，業者在2019年8月宣布結束代理，COVA也撤出台灣市場。

不過，去年底傳出COVA將再度登台，由美慶控股公司代理引進，經過5個月的籌備，明天正式進駐台北101購物中心。同樣提供義大利口味的咖啡、蛋糕及巧克力，其中金磚巧克力同樣是在義大利手工製作，之後再運來台灣。

▲COVA招牌金磚巧克力。（圖／記者黃士原攝）

▲巧克力飲品。（圖／記者黃士原攝）

為了貼近台灣消費者偏好細緻、低甜度的口感，COVA對部分產品的甜度進行在地化調整，同時也使用台灣特有水果與食材，研發出新口味的甜點與蛋糕。不過，營運總監Angelo Domenico Rosato表示，經典口味不會調整，包括他認為必吃的潘納朵尼（Panettone）蛋糕，只有使用義大利的水、在當地經過3天發酵，才能做出最符合標準的口感與味道，這款蛋糕還是在義大利做好後，再空運來台。

▲COVA招牌「沙赫蛋糕」。（圖／記者黃士原攝）

▲潘納朵尼蛋糕是在義大利做好後，再運來台灣。（圖／記者黃士原攝）

提供的餐點部分，包括有甜點、風味分享盤、沙拉、吐司系列、特調、咖啡、茶飲、巧克力飲品等，價格從50元的餅乾至1280元豪華下午茶拼盤都有，每人低消400元，內用限時90分鐘。

▲Krispy Kreme推出夏季最新3款水果甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

迎接炎炎夏天，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出3款水果系列甜甜圈，首推檸檬糖霜復刻再回歸的「檸檬甜星」，選用酸甜的檸檬糖霜疊加檸檬巧克力，再撒上繽紛星星糖片點綴；「葡萄香檳浪花」選用葡萄巧克力搭配微酸香檳糖霜，還加上些許跳跳糖；「百香果派對」則以百香果糖霜為基底，搭配迷你棉花糖、脆口彩米。