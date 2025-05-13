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牛肉麵、排骨飯特價109元　三商巧福生日慶優惠連推9天

▲三商巧福生日慶5/13登場，原汁牛肉麵特價109元。（圖／三商巧福提供）

記者黃士原／台北報導

三商巧福生日慶又回來了！5月13日至5月21日原汁牛肉麵、紅燒排骨飯全都特價109元。

三商巧福生日慶優惠5月13日起至5月21日連推9天，除了原汁牛肉麵（原價165元）、紅燒排骨飯（原價135元）全都特價109元，超值套餐也有優惠，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯加中杯飲料超值套餐特價135元，加芝麻牛蒡絲特價145元，搭配韓國泡菜與中杯飲料特價155元。

▲拿坡里披薩・炸雞5月21日前外帶也有優惠，「5塊義式炸雞」買一送一。（圖／業者提供）

拿坡里披薩・炸雞5月21日前外帶也有優惠，「5塊義式炸雞」買一送一，10塊炸雞特價只要325元（原價650元），等於買一桶送一桶。超人氣的「黃金戰斧雞腿」也同步祭出買一送一，特價130元（原價260元）。

▲繼光香香雞繳稅季祭出4大夯品半價優惠。（圖／業者提供）

另外，繼光香香雞最新限時優惠開跑，5月25日前每周四至周日可享「4大夯品半價」加購優惠，品項有「阿根廷魷魚」、「蒜脆杏鮑菇」、「墨魚甜不辣（海苔）」、「美式脆薯」，最低35元起就能吃，只要於門市單筆消費滿200元即享優惠；提醒台中中山旗艦店、桃園新光影城店加購優惠品項無蒜脆杏鮑菇，改為鮮榨果飲。

關鍵字： 美食雲 三商巧福 生日慶

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