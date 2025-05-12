粉絲必去全台3處史努比景點！超萌甜點快閃店　夜賞無人機燈光秀

▲可愛的「史努比甜點世界快閃店」展覽現在在台中展出。（圖／翻攝自臺中驛鐵道文化園區臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

風靡全球的《花生漫畫》今年適逢75周年，全球許多地方都有特色聯名活動。而台灣粉絲不用遠跑，在全台就有3處景點、飯店能讓旅客感受史努比的可愛魅力，不管是入住主題飯店，還是可愛的拍照打卡甜點快閃店，或是前往離島看精彩花火和無人機燈光秀，都讓粉絲能留下難忘回憶。

▲▼名人堂花園大飯店是全台唯一以史努比為主題的旅宿。（上圖／記者李毓康攝，下圖／記者彭懷玉攝）

▲名人堂花園大飯店也有史努比主題房。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園 名人堂花園大飯店

名人堂花園大飯店是全台唯一以史努比棒球主題為設計的旅宿，不僅有美式風格的史努比主題客房，還有「史努比快餐校車」，吃得到Pizza及冰淇淋等外帶餐點，且可愛外觀也是拍照打卡亮點；而「史努比雜貨舖」則販售各樣史努比紀念品及棒球商品，讓粉絲能買得過癮。

▲▼史努比甜點世界快閃店現在登陸台中。（圖／翻攝自臺中驛鐵道文化園區臉書專頁）

▲每一處拍照打卡點都超可愛。（圖／翻攝自臺中驛鐵道文化園區臉書專頁）

台中 史努比甜點世界快閃店

繼台北之後，「史努比甜點世界快閃店」現在來到台中火車站旁的台中驛鐵道文化園區，並加入鐵道元素與珍奶餐車等造景，其中必拍的就是喝「珍奶歐拉夫」與「甜甜圈史努比」，在火車站閘口、外牆等多處都有許多史努比與花生漫畫人物佈景，讓園區變身成一座可愛又好拍的史努比樂園，從即日起展出至7月13日為止。

▲▼2025澎湖國際海上花火節今年有史努比無人機。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖 澎湖國際海上花火節

澎湖國際海上花火節今年與《花生漫畫》合作，推出史努比主題無人機燈光秀，根據澎湖縣政府最新規劃，從5月19日起至6月19日將規劃10個場次，並預計使用600台無人機進行表演。

預定無人機展演場次：5月為19日、22日、26日、29日 ；6月為2日、5日、9日、12日、16日、19日 （共10場）。此外，縣府目前也正與花火節合作品牌方研議規劃6月19日後的替代驚喜方案，待商定後將對外公布。

▲還有可愛史努比造型公仔。（圖／澎湖縣政府提供）

同時，縣府也在馬公觀音亭園區、湖西龍門閉鎖陣地、白沙跨海大橋（通梁端）、西嶼三仙塔、望安網垵口沙灘和七美遊客中心等景點，設置造型不同的史努比與他的好朋友們的造型公仔，藉此吸引旅客前往觀光、拍照打卡。