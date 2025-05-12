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東京迪士尼3大設施暫停營運　「冰雪奇緣」休至5月底

▲▼東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區。（圖／©Disney）

▲東京迪士尼海洋最新夢幻泉鄉的冰雪奇緣園區遊樂設施暫停營運至5月底。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

近期要去東京迪士尼玩的旅客注意了！園方公布，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋共有3個設施暫停營運，其中包括冰雪奇緣園區的遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」，暫停對外開放至5月28日為止。

冰雪奇緣園區位於東京迪士尼海洋在2023年最新開幕的「夢幻泉鄉」園區內，是現在最受歡迎的遊樂設施之一，園方宣布，從即日起至5月28日為止暫停營運約3周時間，讓許多粉絲超惋惜。

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，東京迪士尼海洋另一設施「海底兩萬哩」則將從5月29日至8月20日暫停對外營運；東京迪士尼樂園的「大英雄天團：杯麵歡樂之旅」則從即日起暫停開放至5月28日為止。

東京迪士尼海洋近期不斷放寬「夢幻泉鄉」入園體驗規定，目前已開放所有遊客自由進出，就算沒抽到遊樂設施的預約等候卡，一樣可以進入園內自由拍照、逛商店，但想要玩設施，仍需要抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA）。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 東京旅遊 東京迪士尼樂園 東京迪士尼海洋

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