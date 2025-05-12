開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

超過200年歷史的慕尼黑啤酒節，年年皆吸引數百萬旅人朝聖，節慶場地占地約34.5公頃（約48個足球場大），可容納17座大啤酒帳篷與21座小啤酒帳棚，以及各式刺激的遊樂設施與嘉年華小遊戲，今年慕尼黑啤酒節將於9/20至10/5舉辦，想入棚狂歡、舉杯暢飲，大啖德國美食，感受這場全球最大的啤酒狂歡節慶，現在趁早卡位，才能如願成行。

▲慕尼黑啤酒節期間，許多人會穿上傳統服飾（皮褲與連身裙）參與盛會。

今年啤酒節的亮點之一，是 9/28 的免費露天音樂會，約 300 名音樂家共同演奏巴伐利亞進行曲與民謠，搭配拍腿舞表演熱鬧登場。當演奏至壓軸的巴伐利亞州歌時，五彩氣球緩緩升空、觀眾齊聲高唱，場面壯觀。

▲來德國旅行，必吃德國豬腳。

除了啤酒與烤雞，慕尼黑啤酒節這幾年也多了不少新選擇，包括無酒精飲品與素食料理，讓每位遊客都能吃得開心、喝得盡興。此外，來啤酒節也能了解德國釀酒文化、心型薑餅的製作祕訣，精彩又有趣。

玩德國當然不只啤酒節！想從高處欣賞壯闊阿爾卑斯山，不妨搭上德國最高峰–楚格峰的冰川纜車，或前往瑞士少女峰，體驗齒軌火車與艾格快線雙重視角，感受群山環抱的震撼。

▲新天鵝堡展現浪漫的天鵝騎士之夢。

喜歡童話風情，別錯過德國二大夢幻城堡。新天鵝堡是迪士尼城堡的靈感來源；而海德堡古堡則述說著中世紀的浪漫傳說，搭纜車登上山丘，還能一探「學生王子」的愛情軼事。

德國還有古色古香的中世紀小鎮等你發掘，羅騰堡擁有「中世紀寶石」美名，漫步其間，彷彿走入時光隧道；紐倫堡則結合歷史與藝術氛圍，是德國文化底蘊最深厚的城市之一。

▲黃金列車集合瑞士景觀精華，好比瑞士的黃金旅遊路線。

另推薦搭乘特色交通工具，來場不同的風景之旅。在德國，可沿萊茵河搭遊船，欣賞沿岸古堡與山水田園；瑞士則有風光明媚的黃金列車，一等艙的超大觀景窗，讓你在舒適座位中，將阿爾卑斯美景盡收眼底。

●推薦行程：

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限9/21出發，享有第二人省六千

●行程亮點：

˙中華航空直飛法蘭克福

˙雙峰（少女峰/楚格峰）

˙雙堡（新天鵝堡/海德堡）

˙雙交通工具（黃金列車一等艙、萊茵河遊船）

˙中古世紀名城：羅登堡、海德堡、紐倫堡

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