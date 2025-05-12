ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

超過200年歷史的慕尼黑啤酒節，年年皆吸引數百萬旅人朝聖，節慶場地占地約34.5公頃（約48個足球場大），可容納17座大啤酒帳篷與21座小啤酒帳棚，以及各式刺激的遊樂設施與嘉年華小遊戲，今年慕尼黑啤酒節將於9/20至10/5舉辦，想入棚狂歡、舉杯暢飲，大啖德國美食，感受這場全球最大的啤酒狂歡節慶，現在趁早卡位，才能如願成行。

開桶狂歡~慕尼黑啤酒節 德.瑞雙國美景一次收藏（圖／鳳凰旅遊提供）

▲慕尼黑啤酒節期間，許多人會穿上傳統服飾（皮褲與連身裙）參與盛會。

今年啤酒節的亮點之一，是 9/28 的免費露天音樂會，約 300 名音樂家共同演奏巴伐利亞進行曲與民謠，搭配拍腿舞表演熱鬧登場。當演奏至壓軸的巴伐利亞州歌時，五彩氣球緩緩升空、觀眾齊聲高唱，場面壯觀。

開桶狂歡~慕尼黑啤酒節 德.瑞雙國美景一次收藏（圖／鳳凰旅遊提供）

▲來德國旅行，必吃德國豬腳。

除了啤酒與烤雞，慕尼黑啤酒節這幾年也多了不少新選擇，包括無酒精飲品與素食料理，讓每位遊客都能吃得開心、喝得盡興。此外，來啤酒節也能了解德國釀酒文化、心型薑餅的製作祕訣，精彩又有趣。

玩德國當然不只啤酒節！想從高處欣賞壯闊阿爾卑斯山，不妨搭上德國最高峰–楚格峰的冰川纜車，或前往瑞士少女峰，體驗齒軌火車與艾格快線雙重視角，感受群山環抱的震撼。

開桶狂歡~慕尼黑啤酒節 德.瑞雙國美景一次收藏（圖／鳳凰旅遊提供）

▲新天鵝堡展現浪漫的天鵝騎士之夢。

喜歡童話風情，別錯過德國二大夢幻城堡。新天鵝堡是迪士尼城堡的靈感來源；而海德堡古堡則述說著中世紀的浪漫傳說，搭纜車登上山丘，還能一探「學生王子」的愛情軼事。

德國還有古色古香的中世紀小鎮等你發掘，羅騰堡擁有「中世紀寶石」美名，漫步其間，彷彿走入時光隧道；紐倫堡則結合歷史與藝術氛圍，是德國文化底蘊最深厚的城市之一。

開桶狂歡~慕尼黑啤酒節 德.瑞雙國美景一次收藏（圖／鳳凰旅遊提供）

▲黃金列車集合瑞士景觀精華，好比瑞士的黃金旅遊路線。

另推薦搭乘特色交通工具，來場不同的風景之旅。在德國，可沿萊茵河搭遊船，欣賞沿岸古堡與山水田園；瑞士則有風光明媚的黃金列車，一等艙的超大觀景窗，讓你在舒適座位中，將阿爾卑斯美景盡收眼底。

●推薦行程：
鳳凰旅遊線上旅展5/26前報名繳訂，享旅展折扣

德瑞浪漫雙峰會10天➤ https://reurl.cc/rE3ovy
限定團享有第二人省五千（每人優惠2,500元）

德瑞絕色峰華三大名峰13天 ➤ https://reurl.cc/W0AVy9
限9/21出發，享有第二人省六千

●行程亮點：
˙中華航空直飛法蘭克福
˙雙峰（少女峰/楚格峰）
˙雙堡（新天鵝堡/海德堡）
˙雙交通工具（黃金列車一等艙、萊茵河遊船）
˙中古世紀名城：羅登堡、海德堡、紐倫堡

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 慕尼黑啤酒節 德國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

綠不滿增5天國定假日！ #黃國昌 批：勞工是民進黨可割可棄那塊

推薦閱讀

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

開箱熱海隱世溫泉旅宿

開箱熱海隱世溫泉旅宿

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

運動器材、樂器都入列　台灣虎航10／26起加收大件行李託運手續費

台南跨國界早餐小旅行！

台南跨國界早餐小旅行！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽

身分證對中520「牛排免費吃」

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

開箱熱海隱世溫泉旅宿

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

台南跨國界早餐小旅行！

淡水溫泉飯店「30坪露營房」開箱！

鳳山深夜拉麵攤賣到開店面！

熱門行程

最新新聞更多

入住極光玻璃屋！ 追極光首選北歐　雪地活動樂趣多

真相只有一個 鳥取直飛也是！　柯南、鬼太郎等你來玩

開桶狂歡！慕尼黑啤酒節　德、瑞雙國美景一次收藏

開箱熱海隱世溫泉旅宿

熊一燒肉台大店平日午餐可吃4.5小時

登上不倒翁搜救艇、操作水下機器人！

IG爆紅日本壽司主廚再度來台

開箱「一蘭拉麵博物館」免門票參觀！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366