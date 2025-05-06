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GODIVA夢幻新甜點「紅寶石巧克力可芙」限量開賣　14門市才有

▲▼GODIVA推全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA推出全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接母親節，比利時巧克力品牌「GODIVA」推出全新夢幻逸品「紅寶石巧克力可芙（Ruby Chocolate Croiffle）」，現烤可頌大口咬下炸出粉色紅寶石巧克力，還吃得到經典黑巧克力，可可香氣超濃郁，即日於全台14門市限量開賣。

▲▼GODIVA推全新「紅寶石巧克力可芙」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲紅寶石巧克力可芙裡頭吃得到 紅寶石巧克力結合黑巧克力。

GODIVA選用世界第4種巧克力「紅寶石巧克力」推出全新甜點「紅寶石巧克力可芙」，現烤可芙外皮金酥脆，包裹著紅寶石巧克力、黑巧克力，大口咬下還有巧克力流心，口感酸甜不膩口，售價189元，即日起於販售可芙之門市上市，季節限定、售完為止。

販售可芙門市共14間包括台北微風廣場、台北遠百信義A13、台北新光三越信義新天地A8、台北南港Lalaport、新北板橋大遠百、新北-MITSUI OUTLET PARK林口、桃園華泰名品城、桃園台茂購物中心、新竹遠東巨城購物中心、新竹遠東百貨竹北店、台中Mitsui Shopping Park LaLaport、台南南紡購物中心、MITSUI OUTLET PARK台南、高雄SKM PARK。

▲▼byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues快閃台北遠東SOGO。（圖／byebyeblues提供）

甜點控也不能放過北上快閃的台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」，至5月19日前於台北遠東SOGO忠孝館B2開出快閃店，帶來6款超夯口味生乳捲，包括「絲滑醇厚生乳餡（430元）」、「紐約冠軍聯名（450元）」、「義式巧克力抹茶（480元）」、「竹炭戚風茶香（450元）」、「法芙娜巧克力天使（450元）」、「雙重頂級法芙娜（580元）」等一次都能買到，限賣整條生乳捲，無切片。

為歡慶快閃店開跑，byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店祭出3重好康優惠，包括購買2條冠軍生乳捲優惠價799元（原價900元）、不限口味任選3條現折100元、購買任一生乳捲即送冠軍蛋捲1盒（3入）。

byebyeblues台北忠孝SOGO快閃店
地點：台北市大安區忠孝東路四段45號
快閃時間：即日起至5月19日

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