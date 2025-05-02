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2大線上旅展開賣！東京機加酒1.5萬、九州5天免3萬買一送一

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

記者彭懷玉／綜合報導

出國熱潮方興未艾，尤其暑假旺季更要提前安排行程！就有兩家旅行社祭出線上旅展，易飛旅遊「九州小資輕旅行5日」29,900元起買一送一、韓國5日免萬元，英國8日只要52,800元起；五福旅遊在高雄旅展和線上同步祭出第二人報名最高減1萬元優惠，都只賣到5月26日。

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲「雷門」的紅色大燈籠為東京淺草的象徵。（圖／易飛旅遊提供）

易飛旅遊
易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展，針對旅客熱愛的自由行，有早去晚回「日本東京•機加酒5日」含稅14,900元起，住淺草市區飯店，走路就到地鐵站；「日本大阪•機加酒5日」特選鄰近市區飯店，含稅15,900元起；暑假「日本沖繩•機加酒5日」8間近電車站超值酒店，最低11,900元起。

▲昂坪360「全景纜車」,昂坪纜車,昂坪360,香港旅遊,大嶼山,天壇大佛,港珠澳大橋,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港昂坪360「全景纜車」。（圖／記者彭懷玉攝）

「精選小資香港•機加酒3日」入住市區酒店，走路就到港鐵站，還加贈香港網卡，旅展含稅限定價6,988元起；「越南富國島•5星機加酒5/6日」16,500元起，入住5星私人海灘酒店，加贈單程機場接送。即日起預訂機加酒自由行商品，輸入折扣碼，每人最高現折888元。

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安放水燈。（圖／記者彭懷玉攝）

團遊部分，「日本九州小資輕旅行5日」29,900元起，再享買一送一；「超值四國漫遊4日」暑假不加價22,900元起；「潮流韓國不進樂園5日」免萬元；「中越5日」峴港14,999元起；「狠殺北越5日」下龍灣五星夢幻巡航16,900元起；「泰國大城、曼芭6日」LV博物館、超夯動物園只賣13,900起；長程線端出「超值經典英國8日」52,800元起，遊諾丁漢、劍橋、倫敦塔、牛津、莎士比亞故鄉史特拉福、比斯特Outlet等地。

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲「超值經典英國8日」52,800元起，遊諾丁漢、劍橋、倫敦塔、牛津等地。（圖／易飛旅遊提供）

易飛旅遊也認為，近年來，韓國旅遊在台灣市場持續升溫，成為民眾出國首選之一。易飛旅遊暑假「親子雙主題5日」暢遊愛寶樂園、懷舊韓國民俗村，15,900元起；「童趣韓國雙樂園6日」不進保肝、走訪樂高樂園、樂天世界只要18,900元起，旅展第二人再折2,000元。

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲日本的日光東照宮是賞楓勝地，著名的是「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」的彫刻。（圖／易飛旅遊提供）

五福旅遊
2025高雄市旅行公會國際旅展將於5月9日至12日在於高雄展覽館舉行，五福旅遊在旅展祭出第二人報名最高減1萬元優惠，同時也從即日起到5月26日祭出線上旅展。其中，日本大阪自由行6天含稅18,888元起，韓國濟州4天行程最低17,500元起，泰國跟團6天20,800元起。

暑假親子旅遊推薦「沖繩4日24,800元起」，旅展再享第二人減3,000元，行程包含美麗海水族館、糸滿魚市場、東南植物樂園，和水豚等小動物近距離接觸。關西環球影城6日29,800元起，旅展第二人減4,000元，並前往伏見稻荷大社、心齋橋、神戶動物王國等景點。日本賞楓行程也已開賣，東北紅葉新幹線6日59,800元起，旅展第二人減4,000元，安排銀山溫泉街、山寺、日光東照宮等。

▲易飛旅遊即日起至5月26日推出TTE線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲韓國樂高樂園是全亞洲最大的樂高樂園，包含7大主題區，40多項遊樂設施。（圖／易飛旅遊提供）

韓國濟州島旅遊熱度升溫，業者推出豐福濟州4日17,500元起，旅展第二人減3,000元，高雄直飛濟州，走訪韓劇《苦盡柑來遇見你》取景地城山日出峰，以及山茶花之丘、松堂童話村主題花園等熱點，安排黑豬肉吃到飽、龍蝦鮑魚鍋等美食。雙樂韓國5日21,900元起，旅展第二人減3,000元，升等2晚市區飯店，暢玩樂高樂園、樂天世界、樂天水族館。

▲會安,搭吉普車遊會安,Chic Chillax餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲會安古鎮日本橋。（圖／記者彭懷玉攝）

看準暑假商機，五福旅遊推出多款高雄直飛東南亞行程，小資曼芭泰精省6日20,800元起，旅展第二人減3,000元，暢遊爽泰度假莊園、綠山動物園及網美咖啡廳Lala Lake。升級版惠選峴港5日23,399元起，旅展第二人減4,000元，行程會到會安古鎮、美山聖地、黃金橋等景點。

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