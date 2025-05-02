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白種元「香港飯店0410」台灣首店今試營運　菜單價格一次看

▲白種元「香港飯店」台灣首店今試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲白種元「香港飯店」台灣首店今試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」台灣也吃得到，第一家店位於台北市內湖區洲子街，今日開始試營運，菜單上除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有炸醬飯、糖醋肉、辣椒油麻雞，價格180元至450元。

「香港飯店0410」為白種元旗下餐飲品牌之一，餐廳名雖有「香港」，但不供應港式餐點與點心，而是主打中華料理，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有海鮮辣湯麵、湯飯、糖醋里脊、炸餃子、煎餃，價格約落在150元至300元之間，很受學生及小資族喜愛。

▲白種元「香港飯店0410」台灣首店菜單內容。（圖／取自香港飯店0410台灣臉書）

▲白種元「香港飯店0410」台灣首店菜單內容。（圖／取自香港飯店0410台灣臉書）

3月時傳出香港飯店被引進台灣，位於台北市內湖區洲子街的店址已掛上招牌，經過1個多月後，餐廳今日開始試營運，臉書粉專也公布菜單內容，共有10種品項，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有炸醬飯、炒碼飯、糖醋肉、辣椒油麻雞。一般份量價格180元至350元，大份量200元至450元。

▲白種元「香港飯店」台灣首店今試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲炸醬麵。（圖／記者黃士原攝）

相較韓國菜單，台灣店沒有提供餃子、蝦餅等商品，台灣代理業者表示，與韓國團隊討論後，先把招牌的炸醬麵、炒碼麵做好，達到與韓國同樣水準、零誤差後，再來增加品項。他們也強調，醬汁都是總公司直接提供，運來台灣後再加進蔬菜、海鮮及肉類等在地食材。

▲白種元「香港飯店」台灣首店今試營運。（圖／記者黃士原攝）

▲醃蘿蔔跟洋蔥可無限自行取用。（圖／記者黃士原攝）

至於台灣首店選定內湖地區，而不是東區或西門町等商圈，業者表示，主要是想服務這裡的上班族，讓他們在中午也能吃到快速又美味的餐點，同時也希望能受到他們青睞，目標是1個月賣出1萬碗。

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

另外，連6年被選入首爾必比登推介的「金豬食堂」，台灣首店開幕日確定了，即將於5月13日跟大家見面，餐廳也限時（5月5日至31日）與國泰世華銀行合作，提供少數座位給卡友專屬訂位服務。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。

關鍵字： 美食雲 香港飯店0410 白種元

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