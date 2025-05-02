FRIDAYS台中崇德店5／5試營運　5／6起連3天豬肋排買一送一

▲TGI FRIDAYS台中崇德店5/6起連3天豬肋排買一送一。（圖／開展集團提供）

記者黃士原／台北報導

粉絲久等了！TGI FRIDAYS台中崇德餐廳5月5日晚餐時段起試營運，5月6日開始連3天推出炭烤豬肋排買一送一外，現場還設置最新「報紙拍貼機」免費拍。

全台最「資深」的TGI FRIDAYS英才餐廳於4月20日閉幕後，台中最「新鮮」崇德餐廳將於5月5日下午5點起試營運，延續品牌成立以來「周一晚餐時段起」營業的傳統。餐廳占地150坪、將近200個座位，用餐空間寬敞舒適。

▲TGI FRIDAYS台中崇德店5/5試營運。（圖／開展集團提供）

繼英才餐廳打造校車打卡點後，崇德餐廳也重現美式校園不可或缺的置物櫃造景，帶著消費者重回17歲回味青春，同時還引入時下最受年輕族群歡迎的「報紙拍貼機」，復古版型讓人瞬間化身校園風雲人物，內用消費就可免費拍1張，限時一周，快揪上親友一同體驗。

歡慶崇德餐廳營運，TGI FRIDAYS崇德餐廳5月6日起為期3天祭出炭烤豬肋排買一送一活動，無須任何門檻，到店即享優惠。此外，在英才餐廳閉幕活動期間曾獲得限定紀念車票的消費者也別忘記，6月30日前憑券至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜3選1（可選擇香酥馬芝拉條、田納西芝麻雞柳或英式炸魚薯條）。

▲赤味噌鴨白湯拉麵。（圖／業者提供）

另外，台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻，與南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩跨界聯手，在台中打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧「Glou Suru」，即日起開幕營業。

▲山海菜鴨湯辣椒麵。（圖／業者提供）

湯仲鴻與彭天恩以「自己喜歡的味道」為出發，在「Glou Suru」創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造出「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」3款麵食，以及8款下酒菜。

▲綜合沙拉佐山羊Salami。（圖／業者提供）

除了麵食，「Glou Suru」保留兩人餐廳的核心精神與食材特色，融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，推出7款前菜與1款限定料理。「綜合沙拉佐山羊Salami」是用AKAME熟成1年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司，炭火直烤的「炙烤櫛瓜」佐上AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬。其他還有走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以7種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。