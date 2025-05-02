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金門打卡新亮點！金湖鎮推「3D漂浮跳房子」　繽紛童趣超好拍

▲▼金門打卡新亮點！金湖鎮推「3D漂浮跳房子」，繽紛童趣超好拍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門打卡新亮點「3D漂浮跳房子」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門金湖鎮繼「太湖漂浮斑馬線」廣受好評後，再次推出全新地景彩繪藝術「3D漂浮跳房子」，以立體視覺技法結合地面創作，打造出充滿童趣與創意的互動空間，為金湖鎮再添一處拍照打卡新熱點。

這次3D漂浮跳房子以繽紛亮麗的色彩與生動細緻的構圖，喚起大家對童年時光的美好記憶，無論是親子共遊、朋友同行或個人旅拍，都能在這裡留下最獨特而珍貴的回憶。

地景彩繪不僅美化了城市景觀，更增添了濃厚的藝術氛圍，吸引許多鄉親及旅客駐足拍照、互動體驗，廣受熱烈迴響。歡迎大家前往金湖鎮新市公園，親自感受這充滿童趣與活力的地景彩繪，找回純真的童年樂趣。

▲▼金門打卡新亮點！金湖鎮推「3D漂浮跳房子」，繽紛童趣超好拍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金湖鎮推「3D漂浮跳房子」，繽紛童趣超好拍。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖鎮長陳文顧表示，希望透過創意地景彩繪，不僅美化鎮容，更能營造更多趣味性與吸引力，打造金湖鎮成為兼具藝術與人文特色的魅力鄉鎮，此次特別結合地景藝術，營造互動拍照亮點，期望吸引更多遊客走訪金湖，感受本地的活力與創意。

陳文顧也熱情邀請大家，一起走進金湖鎮，親身體驗3D互動彩繪藝術的奇幻魅力，一同跳進繽紛童趣的世界，用鏡頭記錄美好瞬間。

關鍵字： 金湖鎮 3D漂浮跳房子 地景彩繪 童趣 創意

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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