出國玩47折起！韓國穿韓服住五星1.6萬有找　土耳其搭熱氣球免6萬

▲可樂旅遊將推出優惠，玩土耳其10天還能搭熱氣球免6萬。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶先旅展，可樂旅遊宣布將於5月9日起推出App限定優惠，登入會員下單享指定國外團體旅遊商品47折起優惠，如跟團玩首爾5天穿韓服、住五星酒店每人1萬5800元起，北海道5日2萬4888元起；土耳其玩10天搭熱氣球、住五星酒店免6萬。

▲韓國穿韓服、住五星酒店1.6萬有找。

▲道後溫泉。

此次可樂旅遊推出透過App登入會員下單限定搶購47折起優惠，出發地囊括全台，如台中出發限定「高松四國大步危遊船、雲之上檮原町5日」優惠2萬1888元起，搭乘星宇航空直飛日本。高雄出發「首爾濟扶島纜車、愛妓峰和平公園5日」每人萬元有找，保證入住1晚國際五星酒店，還能大啖韓式燒肉吃到飽、米其林必比登推薦豬腳、蝦醬排骨湯等在地美食。

▲雪梨玩一周3萬5800元起。

長線則有「雪梨印象港灣、藍山國家公園7日」市場最低價3萬5800元起，特別安排遊船一邊品嘗三道式晚餐，一邊從海上欣賞雪梨港風光。「土耳其熱氣球升空、番紅花城、世界文化遺產10日」下殺5萬7900元起，安排卡帕多奇亞五星酒店連住兩晚，體驗世界級熱氣球之旅。「漫遊羅馬假期、威尼斯水之都9日」每人6萬2900元起，一次走遍佛羅倫斯、威尼斯、比薩斜塔等必訪行程。

可樂旅遊App自去（2024）年中改版以來，下單人次呈現3倍成長，前三大購買商品類別為團體旅遊、票券及機票，目前整體比例佔B2C通路達4成以上；同時，考量旅客資安問題，可樂旅遊領先業界導入「FIDO生物辨識」技術，旅客可直接利用臉部辨識或指紋認證等方式登入App，省去輸入帳號密碼的麻煩，也提升個人資料的安全性。

▲石垣島直飛航線將於5月復航。（圖／東南旅遊提供，下同）

東南旅遊則從即日起至5月26日推出線上旅展，如「大阪關西5日」一次滿足大阪環球城與大阪萬博，特別安排參觀鋼彈館；另外「精選九州5日」九州豪斯登堡於夏季推出米飛兔主題樂園，旅展期間每人通通加碼現省5000元。

隨著台北直飛石垣島航線即將復航，業者也推薦「Club Med石垣島渡假村」主打吃住娛樂都能一次解決，直飛55分鐘抵達，每人最高優惠3千元；星宇直飛「越南富國島5日」限時搶購1萬7520元起，保證入住五星沙灘渡假村。

線上旅展也祭出「周二限搶」超殺優惠，每周二上午10點開放搶購包括出國必備網卡通通、關西交通票券買一送一。此外，活動期間5月8日至5月12日為東南旅遊每月8號會員日，會員獨享專屬折扣優惠，本次主打「母親節萬萬歲」活動，凡購買日本指定行程，帶媽媽、老婆出遊，兩人同行最高省一萬。

▲曼谷LV咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

雄獅旅遊即日起至5月30日舉辦夏季線上旅展，短程線包括首爾4日搭長榮出發，每人9999元起；「曼谷5日遊」搭星宇逛LV，每人1萬9888元起。若想來趟遊輪之旅，有海上古羅馬美名的「歌詩達莎倫娜號」，那霸石垣4日每人1萬9900元起，三人同行一人免費。

長程線方面，瞄準暑假假期，平均兩天出一團的「奧捷國王湖10日」每人9萬3900元起，早鳥還能再折3千元；「美西雙城7日」每人4萬8900元起，以及澳洲「黃金海岸6日」每人3萬9999元起。

不想出國玩，也可以深入體驗台灣之美！花火節「雄獅之夜自由行3日」每人6,999元；台東國際熱氣球嘉年華「UNI龍蝦熱氣球3日」享限量買一送一價，兩人8,000元。另外台灣觀光列車方面，阿里山搭乘生態列車「栩悅新悅2日 」買一送一，每人限時優惠6700元；縱谷旬味列車「山嵐艾美自由行2日」入住花蓮五星溫泉飯店，最低每人8499元起。