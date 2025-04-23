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旅展開跑「全台8館別」1000元住1晚　大阪市區新飯店只要1500元

▲「FAWN HOTEL」鄰近通天閣商圈。（圖／小鹿文娛提供）

▲大阪「FAWN HOTEL」鄰近通天閣商圈，去年8月新開幕。（圖／小鹿文娛提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中國際旅展4月25日開跑，兩大旅宿於同天起推出線上旅展，最低1000元就能住一晚！小鹿文娛主打台日9,000元套票，6張住宿券可於台灣及日本等旗下6館使用，入住大阪市中心「FAWN HOTEL」一晚才1,500元。全台金鬱金香酒店推出6館聯合住宿券，優惠下殺至34折。

小鹿文娛
「2025 ATTA台中國際旅展」將於4月25日至4月28日在台中國際展覽館登場。小鹿文娛推出兩大年度熱銷套票「台日輕奢・漫遊無界」與「島內遷徙・全年最低」，適用全台與日本超過20間館別。

▲「FAWN HOTEL」鄰近通天閣商圈。（圖／小鹿文娛提供）

▲▼周日至周五入住大阪市中心「FAWN HOTEL」，不含早餐只要一張住宿券，換算下來雙人住一晚僅1,500元。

▲「FAWN HOTEL」鄰近通天閣商圈。（圖／小鹿文娛提供）

看準大阪萬國博覽會赴日熱潮，祭出「台日輕奢・漫遊無界」9,000元套票含6張住宿券，周日至周五期間入住大阪市中心「FAWN HOTEL」，不含早餐只要一張住宿券，換算下來雙人住一晚僅1,500元，該飯店離惠美須町地鐵站步行5分鐘，走路7分鐘即可抵達通天閣商圈。

▲台中旅展獨家推出「高美燈塔導覽+餐飲套票」憑票根消費再享多重優惠。（圖／小鹿文娛提供）

▲台中旅展獨家推出「高美燈塔導覽+餐飲套票」每套650元，憑票根消費再享多重優惠。

「島內遷徙．全年最低」6,000元套票，平日入住雙人房每晚1,000元起，包含台北、花蓮和台南8館住一晚都只要用一張。另也祭出台中旅展限定「高美燈塔導覽套票」，每套650元，內含專人燈塔導覽、特色餐飲及絕版燈塔郵票。

業者指出，套票不僅可兌換指定房型，還可透過「現金抵用放大術」折抵房價。凡購入任一組合，即贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張，數量有限。

▲淡水將捷金鬱金香酒店,淡水將捷金鬱金香酒店標準客房。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）

▲淡水將捷金鬱金香酒店被譽為「新北最美河畔酒店」。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供，下同）

將捷金鬱金香酒店
被譽為「新北最美河畔酒店」的淡水將捷金鬱金香酒店，線上旅展將從4月25日至5月26日為期一個月開賣，票券使用期限至2026年4月30日。其中，「標準客房雙人不含早餐」平日住宿券每張3,888元，若一次購買五張組合價17,880元，平均每晚不到3,600元即可入住，折扣下殺34折。

▲淡水將捷金鬱金香酒店,淡水將捷金鬱金香酒店標準客房。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）

▲淡水將捷金鬱金香酒店標準客房。

全台金鬱金香酒店推出6館聯合住宿券，每張只要2,800元，使用兩張平日入住淡水將捷金鬱金香酒店高級客房，可選擇雙人入住（含早餐2客），加贈滬尾之星雙人份牛肉麵，或兩大兩小入住（含早餐4客），且暑假期間周日至周四不需另外加價。

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