陽明山人氣餐廳青菜園5／1漲價　半隻白斬雞貴50元「變550」

▲青菜園招牌白斬雞。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

記者黃士原／台北報導

位於竹子湖的「青菜園」，是陽明山上的人氣餐廳，即使平日也是擠滿用餐民眾，不過業者日前公告，由於原物料價格大幅上漲，5月1日調整部分品項的售價，其中招牌白斬雞（半隻）從500元調漲至550元。

陽明山竹子湖「青菜園」餐廳，位在北投區竹子湖路上，是台北有名的陽明山竹子湖土雞餐廳，不管平日假日總是坐滿吃土雞的人潮。菜單上有30多道菜可選，價格200元至700元，其中放山白斬雞是餐廳招牌，每桌必點，其他如香滷桂竹筍、薑絲酸菜大腸、炒野菜也是人氣菜色。另有3種經濟合菜，餐價3000元至4500元。

▲香滷桂竹筍。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

青菜園一直是陽明山上的人氣餐廳，不過業者日前公告，由於最近原物料的價格實在漲得兇，雖然一直咬牙撐著，希望把這份熟悉的味道留在最初的價格裡，但經過再三考量，還是決定5月1日起調整部分餐點售價，其中招牌白斬雞（半隻），將從原本的500元調漲至550元。

▲花月嵐漲價。（圖／資料照）

連鎖拉麵品牌「花月嵐」日前宣布，由於原物料、人事成本上漲，4月22日起部分餐點價格調漲，招牌大蒜拳骨拉麵中的原味、白濃及味噌由198元漲至210元，激辣口味從220元漲到235元；加了叉燒的3款口味從258元漲到270元，激辣從280元漲到295元。另一款人氣餐點鐵板炒飯則從198元漲到210元。

公告中同時也宣布水煮蛋全面升級為糖心蛋，辣韭菜全面更換為辣韭豆芽，讓許多老饕留言「不，辣韭菜沒了」、「沒辣韭菜=沒靈魂」、「沒有辣韭菜就不是花月嵐了」、「最愛的辣韭菜變一風堂豆芽了」，但也有人持正面態度直呼「糖心蛋終於回來了」。