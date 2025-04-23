ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

陽明山人氣餐廳青菜園5／1漲價　半隻白斬雞貴50元「變550」

▲▼陽明山超肥美白斬雞！超人氣土雞霸主就在竹子湖　平日照樣爆滿。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲青菜園招牌白斬雞。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

記者黃士原／台北報導

位於竹子湖的「青菜園」，是陽明山上的人氣餐廳，即使平日也是擠滿用餐民眾，不過業者日前公告，由於原物料價格大幅上漲，5月1日調整部分品項的售價，其中招牌白斬雞（半隻）從500元調漲至550元。

陽明山竹子湖「青菜園」餐廳，位在北投區竹子湖路上，是台北有名的陽明山竹子湖土雞餐廳，不管平日假日總是坐滿吃土雞的人潮。菜單上有30多道菜可選，價格200元至700元，其中放山白斬雞是餐廳招牌，每桌必點，其他如香滷桂竹筍、薑絲酸菜大腸、炒野菜也是人氣菜色。另有3種經濟合菜，餐價3000元至4500元。

▲香滷桂竹筍。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

青菜園一直是陽明山上的人氣餐廳，不過業者日前公告，由於最近原物料的價格實在漲得兇，雖然一直咬牙撐著，希望把這份熟悉的味道留在最初的價格裡，但經過再三考量，還是決定5月1日起調整部分餐點售價，其中招牌白斬雞（半隻），將從原本的500元調漲至550元。

▲花月嵐漲價。（圖／資料照）

連鎖拉麵品牌「花月嵐」日前宣布，由於原物料、人事成本上漲，4月22日起部分餐點價格調漲，招牌大蒜拳骨拉麵中的原味、白濃及味噌由198元漲至210元，激辣口味從220元漲到235元；加了叉燒的3款口味從258元漲到270元，激辣從280元漲到295元。另一款人氣餐點鐵板炒飯則從198元漲到210元。

公告中同時也宣布水煮蛋全面升級為糖心蛋，辣韭菜全面更換為辣韭豆芽，讓許多老饕留言「不，辣韭菜沒了」、「沒辣韭菜=沒靈魂」、「沒有辣韭菜就不是花月嵐了」、「最愛的辣韭菜變一風堂豆芽了」，但也有人持正面態度直呼「糖心蛋終於回來了」。

關鍵字： 美食雲 陽明山美食 青菜園 漲價

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【泰格與雪兒】家事笨蛋

推薦閱讀

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

新加坡人的度假後花園！夢幻藍湖沙丘

新加坡人的度假後花園！夢幻藍湖沙丘

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

2大速食店最新優惠

2大速食店最新優惠

平鎮隱藏版午茶！銅板價吃泰奶生乳捲

平鎮隱藏版午茶！銅板價吃泰奶生乳捲

一支才賣60！彰化飄香45年古早味烤玉米

一支才賣60！彰化飄香45年古早味烤玉米

全家推「馬來貘聯名美食」再送L夾

全家推「馬來貘聯名美食」再送L夾

CoCo葡萄柚果粒茶今天買1送1

CoCo葡萄柚果粒茶今天買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

住「嘉義101」每人1125起

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

台南零食界好市多！懷舊點心應有盡有

星野集團推最新山系飯店　亮點搶先看

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

太佛！台中巨無霸飯糰一顆45元抵兩餐

手搖飲「世界地球日」優惠包！

土地公廟變身熱炒店！桃園深夜食堂

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

胡椒廚房新莊宏匯店明天開幕

新加坡人的度假後花園！夢幻藍湖沙丘

三商炸雞戰斧雞腿買1送1只有8天

咖啡買1送1！超商省錢優惠來了

2大速食店最新優惠

平鎮隱藏版午茶！銅板價吃泰奶生乳捲

一支才賣60！彰化飄香45年古早味烤玉米

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366