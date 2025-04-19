桃園「鯉魚流光祭り」升級回歸！浮世繪展、巨型茅之輪　亮點速覽

▲桃園神社「鯉魚流光祭り」今（19日）起展至8月31日止。（圖／桃園神社提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園神社「鯉魚流光祭り」回歸！走進園區，抬頭便能看見整片飄揚的鯉魚旗，提前預告5月5日「男孩節」將到來，日本習俗以此象徵孩子的勇敢與成長，同時還有繽紛的水風船裝置可以一起捕捉，從今（19日）起展至8月31日止。

▲「鯉魚流光祭り」再現如夢似幻的夏日風景。



除了營造如夢似幻的夏日風景，到了端午節5月31日當天，將再次舉辦第二屆「菖蒲打ち大会」。延續日本端午傳統，大家一起揮舞菖蒲葉、用力敲擊地面，不但好玩，還可以驅邪保平安。夏越大祓從端午連假也接著開跑，還能穿越巨型茅之輪，祈求無病息災，給下半年一個清爽的新開始。

▲端午節5月31日當天，將再次舉辦第二屆「菖蒲打ち大会」。



「神社講堂」將展開一系列文化活動，從5月1日至6月1日舉辦浮世繪特展《山川與紅顏》，沉浸於風景與美人交織的藝術世界，感受江戶時代自然與人文交融的風華。此外，「母親節日系飾品手作課」也開放報名中。

▲穿越巨型茅之輪，祈求無病息災；祭典首次登場的「限定鯉魚御朱印」。



▲御祈禱頒布所也同步推出期間限定的「鯉魚木魚」。



御祈禱頒布所也同步推出期間限定的「鯉魚木魚」、馬卡龍色的驅邪「鯉魚土鈴」、日本傳統工法編織製作的鯉魚吊飾短冊等。以及祭典首次登場的「限定鯉魚御朱印」，融合節慶意象與傳統圖樣，供御朱印粉絲收藏。

▲井上豆花、No worries Café、配食樸製菓所皆推出鯉魚造型和菓子。



井上豆花、No worries Café、配食樸製菓所皆推出鯉魚造型和菓子；花筏亭攝影方案也祭出親子專屬優惠，可與親友留下一段充滿日式風情的夏日記憶。

桃園神社文化園區 / 桃園神社昭和拾參

時間：周二至日（含國定假日）09:00-18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段200號