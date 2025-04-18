ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義賞螢地圖公開！必去3條「螢河鐵道」秘境　攝影方式一次看

▲▼嘉義公興森態園區螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義進入最佳賞螢季節。上圖為公興森態園區螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台邁入賞螢季，其中嘉義縣更是擁有全台最多螢火蟲品種縣市。嘉義縣政府今年就推出23處賞螢秘境，其中更包括3條秘境「螢河鐵道」，可看到夜晚螢火蟲在山林鐵道間飛舞樣貌，從現在起到6月都是最佳觀賞期。

嘉義縣是全台擁有最多螢火蟲品種的縣市，其中阿里山區棲息超過40種，超過台灣總數的一半。為了讓民眾能近距離欣賞，今年縣府推出23條賞螢秘境地圖，並推出特色小旅行導覽。

▲▼嘉義鐵道螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義有3條螢河鐵道秘境。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義奮起湖螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義奮起湖。（圖／嘉義縣政府提供）

在地導覽老師也表示，螢火蟲通常在太陽下山後，晚上七點到九點之間最為活躍。如果想拍出漂亮的螢火蟲照片，建議使用腳架，並將相機架設在腰部以下的位置，進行長時間曝光；拍攝時，也要記得用紅色玻璃紙遮住光源，以避免打擾螢火蟲的棲息環境。

▲▼嘉義螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義山中螢火蟲美景。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義公布23處賞螢點。（圖／嘉義縣政府提供）

而賞螢秘境中，最具特色的是全台唯一由文化部指定為重要文化景觀的阿里山森林鐵路，更與飛舞螢光交織成夢幻「螢河鐵道」，是嘉義獨有的自然與人文景觀，包括梅山鄉的梨園寮車站、竹崎鄉水社寮車站、奮起湖車站

 

關鍵字： 嘉義旅遊 賞螢旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

推薦閱讀

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

士林市場美食街4/25重新開幕

士林市場美食街4/25重新開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

歐洲首座環球影城最快2031開幕

歐洲首座環球影城最快2031開幕

本村炸雞母親節套餐限時下殺89折

本村炸雞母親節套餐限時下殺89折

台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

台版小奈良餵梅花鹿、秘境誠實商店吃冰　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日韓泰3國最新入境新規定一次看

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

LOPIA「台中第2間分店」來了！

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

清心福全X三麗鷗男團聯名全系列

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

礁溪老爺攜手12作家打造最美閱讀旅行

南極探險船開箱！配備直升機、潛水艇

嘉義必去3條「螢河鐵道」秘境

士林市場美食街4/25重新開幕

饗賓全新品牌「貓將壽司」明開幕

新竹長和宮五星級香客大樓只要千元

全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」

歐洲首座環球影城最快2031開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366