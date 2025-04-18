嘉義賞螢地圖公開！必去3條「螢河鐵道」秘境　攝影方式一次看

▲嘉義進入最佳賞螢季節。上圖為公興森態園區螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台邁入賞螢季，其中嘉義縣更是擁有全台最多螢火蟲品種縣市。嘉義縣政府今年就推出23處賞螢秘境，其中更包括3條秘境「螢河鐵道」，可看到夜晚螢火蟲在山林鐵道間飛舞樣貌，從現在起到6月都是最佳觀賞期。

嘉義縣是全台擁有最多螢火蟲品種的縣市，其中阿里山區棲息超過40種，超過台灣總數的一半。為了讓民眾能近距離欣賞，今年縣府推出23條賞螢秘境地圖，並推出特色小旅行導覽。

▲嘉義有3條螢河鐵道秘境。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義奮起湖。（圖／嘉義縣政府提供）

在地導覽老師也表示，螢火蟲通常在太陽下山後，晚上七點到九點之間最為活躍。如果想拍出漂亮的螢火蟲照片，建議使用腳架，並將相機架設在腰部以下的位置，進行長時間曝光；拍攝時，也要記得用紅色玻璃紙遮住光源，以避免打擾螢火蟲的棲息環境。

▲嘉義山中螢火蟲美景。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義公布23處賞螢點。（圖／嘉義縣政府提供）

而賞螢秘境中，最具特色的是全台唯一由文化部指定為重要文化景觀的阿里山森林鐵路，更與飛舞螢光交織成夢幻「螢河鐵道」，是嘉義獨有的自然與人文景觀，包括梅山鄉的梨園寮車站、竹崎鄉水社寮車站、奮起湖車站



