五桐號聯名企鵝家族！全新飲料杯、周邊先看　連3天飲料買1送1

▲五桐號宣布推出二代店，同步換上全新菜單。（圖／五桐號提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「五桐號」喜迎5周年宣布推出全新二代店，同步換上新菜單開賣22款新飲品，並祭出限時3天指定飲品買1送1；加碼攜手童年回憶「Pingu企鵝家族」推出一系列聯名，有超可愛飲料杯，以及飲料提袋、公仔盲盒等周邊，4月24日正式上市。

▲新菜單一共有22款新飲品。

五桐號今年成立滿5周年宣布推出嶄新二代店，特意加入亮面元素增添現代感，同步換上新菜單，7大系列飲品將開賣22款新品，推薦嚐鮮必喝有「玄米蕎麥」、「玄米蕎麥奶茶」、「柚香荔枝凍飲」、「山形蜜桃凍飲」、「豆豆紅」、「豆漿凍紅茶」、「老鹽梅子」及「粉粿芋圓青茶」，4月24日正式登場。

為歡慶新品上市，4月21日起至4月23日特意祭出「新品搶先喝」活動，首日可享「蕎麥奶茶買1送1」，依序為「豆漿凍紅茶買1送1」、「山形蜜桃凍飲買1送1」。

▲▼五桐號驚喜聯名「Pingu企鵝家族」。（圖／五桐號提供）

五桐號更推出全新聯名，找來7、8年級生的童年回憶「Pingu企鵝家族」合作，不僅有超可愛Pingu限定飲料杯，還有4款周邊小物包括Pingu多功能磁鐵共2款，加購價129元、Pingu驚喜舒壓捏捏大頭公仔盲盒共6款，加購價199元、Pingu鑰匙圈盲盒共3款，加購價149元，以及Pingu飲料提袋共2款，加購價199元，4月24日起凡於門市消費滿150元即可享加購優惠。

▲清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供，下同）

手搖飲品牌「清心福全」則為歡慶38周年慶找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」合作，繼首波的限定飲料杯、2款周邊後，近日再度公開新一波聯名商品，首推兼具環保與美感的「炫彩提袋」，採用透明鐳射防水材質，印上男團帥氣合體圖樣，大容量設計即使是A4資料也能輕鬆放入，4月18日上午11時起於全門市購買任4杯飲品加價99元即可預購1個。

▲炫彩提袋放得下A4資料。

▲聯名金屬造型胸針一共有3款。

5月還有「聯名金屬造型胸針」，分別為酷企鵝+大眼蛙、人魚漢頓+山姆企鵝、帕恰狗+貝克鴨共3款，立體造型超精緻，無論別在包包、鉛筆盒上通通沒問題，5月9日上午11時起凡購買任一飲品即可以55元加價獲得；5月16日起加碼消費滿200元直接送男團成員貼紙1份。

▲聯名Tritan環保瓶持續開放預訂中。

另外，4月初搶先登場的「恰好瓶」同樣熱賣中，只要購買任一飲品加價38元即可獲得，全系列共6款角色，不僅瓶身有360度立體浮雕防滑設計，瓶蓋更採用粉嫩撞色超可愛，650ml容量則可裝大杯飲料，且持瓶回購還能享5元折扣。

2款「聯名Tritan環保瓶」也持續開放預訂中，分別以粉色、藍色為主色調，搭配瓶蓋上立體的帕恰狗及人魚漢頓公仔，公仔還能從環保瓶取下當成插座安全蓋，超級實用，只要加價399元即可獲得。