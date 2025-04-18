ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

暑假衝最新沖繩叢林樂園、泡無邊際風呂　來回機票8500有找

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園將於7月底開幕。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩全新景點「JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）」將於7月25日開幕，各大旅遊電商已紛紛搶先開賣門票。KKday表示，除了樂園本身擁有全家大小適合玩的娛樂設施外，更有戶外無邊際風呂和天然溫泉，業者同步推出獨家套票，以及沖繩來回機票8488元起優惠。

KKday表示，沖繩向來是台灣旅客赴日旅遊人氣目的地之一，JUNGLIA門票開賣三周以來銷售成績亮眼，目前已拿下KKday近期亞洲新興景點的熱銷冠軍寶座。平台也加碼開賣「JUNGLIA一日券+SPA水療券」獨家套票，再加送2張250日圓的園區餐飲券。

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲樂園內有無邊際風呂。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

另KKday也推出沖繩機票、機加酒及迷你團商品，出發日期皆含暑假期間，包括4及5日來回機票8488元起、機加酒1萬3900元起，4日迷你團1萬5900元起。

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲JUNGLIA叢林樂園宛如一座現實版侏羅紀公園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

而根據另一旅遊電商「Trip.com」平台數據顯示，2025年第一季相較去年同期，沖繩自由行需求大幅增長，沖繩飯店搜尋量年增115%、台北飛沖繩航班搜尋增幅達78%；實際訂單成長也分別達到106%與76%；平台也觀察到含孩童與嬰幼兒同行的家庭比例顯著增加，顯示沖繩已成為短程家庭自由行的熱門目的地之一。

Trip.com看準趨勢於JUNGLIA OKINAWA正式開幕前搶先上架門票，短短一周即成為沖繩地區第二熱賣的景點產品，僅次於熱門經典景點美麗海水族館，旅客可在超過60公頃園區內體驗高空滑索、恐龍追逐冒險、熱氣球鳥瞰等豐富體驗設施。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 沖繩旅遊 KKday 日本旅遊 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【要拍拍～】貓貓奶音求爸拍屁屁　見手一停秒用眼神情勒XD

推薦閱讀

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

7大速食店最新優惠整理

7大速食店最新優惠整理

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠懶人包

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠懶人包

漢來海港甜點季「免加價」吃到飽

漢來海港甜點季「免加價」吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日韓泰3國最新入境新規定一次看

姓名中1字玩「六福村潑水節」599元！

新北2瀑布天堂！內洞這4天門票10元

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

LOPIA「台中第2間分店」來了！

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

清心福全X三麗鷗男團聯名全系列

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

實測日本最新快速通關　15分鐘就好

「本草派對」快閃2天！內容一次看

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

7-11現萃茶新品「買1送1、買10送10」

喜達屋酒店集團回歸　最新飯店

五桐號聯名企鵝家族全新飲料杯、周邊先看

3種米＋10多種配料自己搭！西屯隱藏飯糰名店

煙波新竹湖濱館全新Buffet今試營運

龍岡不只米干！簸箕飯還送「孟婆湯」

7大速食店最新優惠整理

暑假玩最新沖繩叢林樂園機票8500有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366