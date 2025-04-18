暑假衝最新沖繩叢林樂園、泡無邊際風呂　來回機票8500有找

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園將於7月底開幕。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩全新景點「JUNGLIA OKINAWA（叢林樂園）」將於7月25日開幕，各大旅遊電商已紛紛搶先開賣門票。KKday表示，除了樂園本身擁有全家大小適合玩的娛樂設施外，更有戶外無邊際風呂和天然溫泉，業者同步推出獨家套票，以及沖繩來回機票8488元起優惠。

KKday表示，沖繩向來是台灣旅客赴日旅遊人氣目的地之一，JUNGLIA門票開賣三周以來銷售成績亮眼，目前已拿下KKday近期亞洲新興景點的熱銷冠軍寶座。平台也加碼開賣「JUNGLIA一日券+SPA水療券」獨家套票，再加送2張250日圓的園區餐飲券。

▲樂園內有無邊際風呂。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

另KKday也推出沖繩機票、機加酒及迷你團商品，出發日期皆含暑假期間，包括4及5日來回機票8488元起、機加酒1萬3900元起，4日迷你團1萬5900元起。

▲JUNGLIA叢林樂園宛如一座現實版侏羅紀公園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

而根據另一旅遊電商「Trip.com」平台數據顯示，2025年第一季相較去年同期，沖繩自由行需求大幅增長，沖繩飯店搜尋量年增115%、台北飛沖繩航班搜尋增幅達78%；實際訂單成長也分別達到106%與76%；平台也觀察到含孩童與嬰幼兒同行的家庭比例顯著增加，顯示沖繩已成為短程家庭自由行的熱門目的地之一。

Trip.com看準趨勢於JUNGLIA OKINAWA正式開幕前搶先上架門票，短短一周即成為沖繩地區第二熱賣的景點產品，僅次於熱門經典景點美麗海水族館，旅客可在超過60公頃園區內體驗高空滑索、恐龍追逐冒險、熱氣球鳥瞰等豐富體驗設施。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）