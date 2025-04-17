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「清心福全X三麗鷗男團」新一波聯名公開　超可愛貼紙只送不賣

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

▲清心福全聯名三麗鷗男團「HAPIDANBUI」全系列一次看。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「清心福全」歡慶38周年慶找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」合作，繼首波的限定飲料杯、2款周邊後，再度公開新一波聯名商品，有超實用提袋、金屬胸針，以及只送不賣的超可愛貼紙，同步公布開賣時間和售價。

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

▲炫彩提袋採用透明鐳射防水材質印上男團帥氣合體圖樣。

清心福全公開最新一波HAPIDANBUI聯名周邊，首推兼具環保與美感的「炫彩提袋」，採用透明鐳射防水材質，印上男團帥氣合體圖樣，大容量設計即使是A4資料也能輕鬆放入，4月18日上午11時起於全門市購買任4杯飲品加價99元即可預購1個。

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

▲金屬造型胸針一共有3款。

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

▲男團成員貼紙1份只送不賣。

5月還有「聯名金屬造型胸針」，分別為酷企鵝+大眼蛙、人魚漢頓+山姆企鵝、帕恰狗+貝克鴨共3款，立體造型超精緻，無論別在包包、鉛筆盒上通通沒問題，5月9日上午11時起凡購買任一飲品即可以55元加價獲得；5月16日起加碼消費滿200元直接送男團成員貼紙1份。

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

▲▼聯名恰好瓶、環保瓶現正熱銷中。

▲▼清心福全找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」聯名。（圖／清心福全提供）

另外，4月初搶先登場的「恰好瓶」同樣熱賣中，只要購買任一飲品加價38元即可獲得，全系列共6款角色，不僅瓶身有360度立體浮雕防滑設計，瓶蓋更採用粉嫩撞色超可愛，650ml容量則可裝大杯飲料，且持瓶回購還能享5元折扣。

2款「聯名Tritan環保瓶」也持續開放預訂中，分別以粉色、藍色為主色調，搭配瓶蓋上立體的帕恰狗及人魚漢頓公仔，公仔還能從環保瓶取下當成插座安全蓋，超級實用，只要加價399元即可獲得。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲十盛聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供，下同）

連鎖奶茶專賣店十盛近日則攜手「Esther Bunny艾絲樂小兔」推出一系列限定聯名，有全新飲料杯，時尚小兔躍上手搖杯身並擺出各種動作，再搭配多巴胺色系的紙杯顏色，少女心狂飆，一共有4款造型以及專屬杯膜，即日起於門市購買飲料即可獲得。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲加碼推出2款限量周邊。

加碼推出2款限量周邊，包括「絨毛玩偶杯套」，超過15公分的小兔玩偶戴著立體珍珠項鍊，除了可以當作吊飾之外，玩偶拉鏈拉開還能變成超實用杯套，一共有2款，採盲盒形式販售，凡於門市消費滿100元即可以優惠價299元加購，目前開放預購中。

「保冷提袋」則可享19元加購價，專為冷熱飲設計的特殊提袋，魔鬼氈封口可重複使用，外層印有可愛乳牛圖紋搭配限定Esther Bunny聯名圖案，也可當便當袋或外出袋，一袋多用實用性高。

▲▼十盛SHISHENG聯名Esther Bunny艾絲樂小兔。（圖／十盛SHISHENG提供）

▲同步推出春季新品「茶花系列」。

同步開賣春季新品「茶花系列」，有特選金萱紅烏龍搭配山茶花的「茶花紅烏」、奶茶控必選「茶花奶烏」，以及使用茶花紅烏為底搭配多汁水蜜桃的「茶花蜜桃冰茶」、茶花紅烏結合焦糖鹹起司奶霜的「茶花烤糖脆奶霜」，售價35元起。

為歡慶新品上市，至4月22日前凡於全門市購買任2杯飲品，且打卡上傳就免費送Esther Bunny聯名保冷提袋1個，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 十盛SHISHENG 三麗鷗

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