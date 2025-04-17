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墨爾本「壹酒店」6月開幕！房內賞雅拉河景　距電車站步行2分鐘

▲澳洲墨爾本新飯店「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，即日起開放預訂。（圖／業者提供）

▲澳洲墨爾本新飯店「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，已開放預訂。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

澳洲墨爾本有新飯店了！「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，此舉宣告該品牌首次進軍澳洲市場。酒店客房能收進寧靜的港灣風光，位置鄰近漫威體育場、皇家植物園、購物區和劇院，且距離全球最大的有軌電車系統最近的搭車點，僅需步行兩分鐘，住一晚新台幣7000元起，即日起開放預訂。

▲澳洲墨爾本新飯店「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，即日起開放預訂。（圖／業者提供）

▲位於維拉河畔的墨爾本「壹酒店 1 Hotels」。（圖／業者提供）

墨爾本「壹酒店 1 Hotels」由「喜達屋之父」Barry Sternlicht攜手Riverlee合作打造，重新詮釋列入歷史保護名錄的5號貨棚，在不對稱的建築外牆裝設落地窗，上下層玻璃倒映波光粼粼的雅拉河（Yarra River）；遍布於酒店的逾2000株植物巧妙模糊了室內外的界限。

▲澳洲墨爾本新飯店「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，即日起開放預訂。（圖／業者提供）

▲房間家具不少由回收木材製成，並保留天然流線造型。（圖／業者提供）

設計亮點包含使用回收的木製家具，大廳的接待台是由倒塌的樹木、舊的木質傢俱和從5號貨棚回收的材料打造而成，詮釋了適應性再利用和迴圈經濟原則的含義；酒店也正在申請 LEED 銀級認證，並於設計中優先採用回收和再生材料。

▲澳洲墨爾本新飯店「壹酒店 1 Hotels」6月正式營運，即日起開放預訂。（圖／業者提供）

▲墨爾本壹酒店共有277間客房，大片落地窗為房間帶來充足光照。（圖／業者提供）

墨爾本壹酒店規劃277間客房，其中包括36間套房，部分房間可以看到港灣，另一部分則以城市風景為主，大片落地窗為房間帶來充足光照的同時，還將雅拉河或墨爾本天際線呈現眼前。房內細節部分，床頭由鐵路橋上回收的木材製成，傢俱的邊緣保留天然流線造型，門上裝飾著苔蘚，房間編號由回收的碼頭木材雕刻而成，以設計故事的方式再現酒店原始的航海樣貌。

餐飲方面，Neighbours 即食咖啡館提供有機小吃和手工產品，也能在此買到伴手禮。另外，可以欣賞壯麗河景的大廳酒吧是一個迷人的聚會中心，可以品嘗野生食材製作的調酒和精品維多利亞紅白酒。同時配備The Field House活力健身中心，旅客可以在室內泳池、三溫暖、蒸汽浴室和按摩浴缸中放鬆身心，或與私人教練進行一對一訓練及瑜伽和冥想等課程。

另外，2023年開幕的墨爾本麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Melbourne）也是下榻首選之一，樓高80層，可眺望維多利亞港及菲利普港等地風光。房內同樣配備大面積落地窗、浴缸、串流媒體和3D電視，休閒設施囊括無邊際泳池、健身室、水療中心等。

關鍵字： 澳洲旅遊 壹酒店 1 Hotels 墨爾本旅遊 墨爾本住宿

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