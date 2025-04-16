住高雄星級飯店每人免千元！享免費升等、早餐吃到飽　爽玩滑水道

▲高雄義大皇家酒店推出線上旅展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄義大皇家酒店即日起至5月4日推出線上旅展，豪華雙人房住宿券4299元，享買10送1並可免費升等房型，4人同行入住星級飯店，每人每晚住宿費不到千元。

為回饋廣大消費者，高雄義大皇家酒店祭出「2025 春季旅展住宿券」，原價萬元的豪華雙人房兩天一夜含自助式早餐2客套裝，旅展限定價每張4299元，相當於原價下殺29折，讓遊客能無負擔體驗奢華假期。

▲▼憑住宿券入住還可免費升等。

此外，凡購買住宿券，義大皇家酒店就免費升等至雅緻家庭房或山景客房，並額外贈送12歲以下兒童早餐2客或成人早餐1客；凡於2025年6月30日前入住，平日不僅可免費升等至全新裝修的花園家庭房，或是擁有摩天輪絕佳視野的豪華家庭房，旅展期間再加碼週六免收假日加價，連續假期和暑假週六入住也僅需加價1000元。

▲旅客可爽玩戲水池。（圖／業者提供）

此外，購買本次「2025春季旅展住宿券」的旅客，也能同步享有飯店推出的「抗跌安心住」專案回饋。凡已完成訂房之遊客，於指定日期續住僅需1999元，適用於續住原房型1晚，不含早餐。

▲高雄晶英國際行館御心侶驛景觀大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

而高雄晶英國際行館近日宣布加入萬豪酒店集團，更名為萬豪旗下豪奢品牌「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)，是繼台北W酒店之後睽違20年，另一個萬豪集團旗下的豪奢品牌進駐，也是全台首間，並於8月1日正式開幕。

高雄晶英國際行館表示，有鑒於亞洲新灣區逐漸成熟，看好未來許多國際大廠進駐後，國際商務客會增加，希望藉由加入國際品牌增加能見度，吸引國際消費者。

業者指出，會以「高雄晶英國際行館」名稱營業至7月30日為止，並在7月30、31日暫時停業兩天，進行館內軟硬體調整，並於8月1日重新開幕，萬豪酒店會員目前已可預訂8月後的客房。