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日本首間！開箱「京都東山悅榕莊」6亮點　享檜木浴池、絕美夕陽

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

宛如一幅展開畫卷的京都，擁千年歷史底蘊，又優雅的與現代交融，近年吸引許多奢華酒店品牌紛紛進駐。悅榕集團深受京都風雅吸引，旗下日本首間「京都東山悅榕莊（Banyan Tree Higashiyama Kyoto）」於2024年夏天開幕，不僅能享天然溫泉，房內就能俯瞰京都市景、賞絕美夕陽，跟著《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這座隱世奢華旅宿魅力。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／悅榕集團提供）

▲京都東山悅榕莊坐擁東山地區制高點，可俯瞰京都市景。（圖／悅榕集團提供）

■亮點1：住進建築大師隈研吾設計的日式美學處所

京都東山悅榕莊前身為在地經營超過60年的老字號旅館「靈山酒店」，坐擁制高點地理優勢，能俯瞰京都市景，步行前往清水寺、二年坂、產寧坂、高台寺等景點只要10分鐘，也可前往法觀寺、八坂神社等知名景點。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店由建築大師隈研吾以日本三大美學之一的「幽玄」為靈感設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

悅榕集團承接該地點後，以永續發展理念，期許入住的旅客能感受日本與京都在地文化，因此請來建築大師隈研吾以日本三大美學之一的「幽玄」概念中蘊含的隱蔽之美為設計靈感，打造出結合自然與藝術、傳統日式建築與現代元素的靜謐空間。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼館內展出多樣能展現京都精緻工藝的藝術品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店立面大量運用天然木材，打造出溫潤氛圍，寬敞挑高的大廳採用大面落地窗景， 讓旅客盡享日式庭園之美。此外，從大廳到走廊、客房內，均放置許多代表京都精緻工藝的藝術品，隨著光影變化，讓藝術品呈現不同樣貌，若是喜歡，也能買回家收藏。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲住宿客獨享的竹林小徑。（圖／記者蔡玟君攝）

而旅館老舖保留下的石牆則進行強化加固，並培育原生苔蘚種植石牆中，巧妙再現「苔生石牆」的景致；原有植栽亦悉數保存，例如館內後方有一處竹林小徑，經整建後成為入住旅客獨享的清幽秘境風景。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲房內臨窗的桌面提供迎賓飲品與和菓子。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點2：細膩的迎賓服務

甫一踏入酒店，在迎賓人員帶領下落坐大廳沙發，先奉上手刷抹茶與使用焙茶製作的悅榕莊專屬茶點，接著，旅客可從焙茶、柚子與日本酒3種香氣中選擇喜歡的日式藥草球帶回房中，在夜晚於檜木浴池中注入熱水，透過藥草球的香氣舒緩一身疲憊。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入住時會讓旅客選擇不同香氣的日式藥草球，可於泡澡時使用。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桌上提供擴香石與三款精油。（圖／記者蔡玟君攝）

踏入客房後，臨窗的桌上已放上帶有季節氣息的和菓子與特色飲品讓旅人享用；沙發旁的桌面提供擴香石與京都快目、柚子等香氣的3款精油，透過五感沉浸在舒適氛圍中。

▲▼京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房內設有檜木浴池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在房內就能看夕照美景。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：私享檜木浴池，部分客房內更享有天然溫泉

京都東山悅榕莊共有52間客房、6種房型，所有客房都設有檜木浴池。檜木浴池的設計也具有巧思，有別於許多酒店選擇將浴缸放置於客房內最隱密處，雖保有隱私，卻少了賞景樂趣，而京都東山悅榕莊則將浴池設於恰到好處的距離，既有隱密感，又能將窗外景色盡收眼底，也是酒店希望能透過自然，加強旅人與京都的連結。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼館內的「Onsen Retreat」客房，在房內就能享有天然溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，酒店利用坐擁東山、祇園地區唯一的天然溫泉泉源優勢，館內共有8間客房享有私人天然溫泉，並打造日式庭園景觀，讓旅客能泡湯、賞景。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「Wellbeing Sanctuary」房型內設有健身環、抗力球、瑜伽磚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著現代旅人越來越重視身心靈健康，京都東山悅榕莊在「Wellbeing Sanctuary」房型內設有各種運動用具，例如健身環、瑜伽墊、抗力球、瑜伽磚等。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店內的能舞台。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：京都市內唯一設有能舞台的國際品牌酒店

建築大師隈研吾在酒店戶外庭院設計一座能樂舞台，也是京都市唯一。實際上，能樂藝術正是展現日本幽玄之美的極致形式，因此這座能舞台可說是酒店的核心概念展現，不僅可作為傳統能樂演出，未來也計畫成為現代藝術表演的場域，讓旅客享有一場難忘的文化體驗。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼溫泉大浴場。照片經酒店允許拍攝，一般旅客使用時禁止拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Banyan Tree SPA空間。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：溫泉與SPA設施

酒店內設有大浴場，並分為室內、露天浴場供旅人使用；屢獲殊榮的「Banyan Tree SPA」當然也進駐提供服務，並設計京都特色療程，部分選項在SPA後還能於檜木浴池中泡湯。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳「Ryozen」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲早餐以套餐方式提供。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6：餐飲空間

酒店內僅有一間餐廳「Ryozen」，提供早餐、日式割烹料理，餐廳主打懷石料理，選用京都在地蔬菜、味噌與香料，透過味覺展演專屬京都風雅；早餐則提供日式與洋式套餐，旅客能在自然風景中開啟美好的一天。而附設酒吧則提供更私密的放鬆空間，並精選京都在地清酒，與以京都為靈感的特色調酒，滿足想於夜晚小酌時的旅客。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼京都東山悅榕庄，京都東山悅榕莊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店入口夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

除了上述亮點，京都東山悅榕莊也為旅人打造多種深度體驗行程，例如在地小旅行就於清晨帶領旅客走訪鄰近景點，透過深度導覽了解在地人的生活樣貌，或前往靜謐古剎，來場香道文化體驗。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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